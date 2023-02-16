Bu maçta Trabzonspor’un, Trabzonluların hassasiyetlerini gösterebileceği ve bu yardımların devamlılığını, sürekliliğini temin edecek bir faaliyet içerisinde bulunmasından kaynaklanan düşüncemizle birlikte bu maçımızın tüm gelirini AFAD’a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz. Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere kombine biletlerimizi bir kenara bırakıp bilet alıp bu maça gelerek ve bu maçtan elde edilecek gelirle yaraları bir ölçüde de olsun sarabilmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var" dedi.