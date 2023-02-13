Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Basel maçında depremden etkilenenlere destek olmak üzere kombine biletlerin geçerli olmayacağını ve satılacak tüm bilet gelirlerinin AFAD'a bağışlancağını duyurdu ve "16 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te UEFA Konferans Ligi takvimi dahilinde oynamak zorunda olduğumuz bir maçımız var. Bu maçta Trabzonspor’un, Trabzonluların hassasiyetlerini gösterebileceği ve bu yardımların devamlılığını, sürekliliğini temin edecek bir faaliyet içerisinde bulunmasından kaynaklanan düşüncemizle birlikte bu maçımızın tüm gelirini AFAD’a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz. Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere kombine biletlerimizi bir kenara bırakıp bilet alıp bu maça gelerek ve bu maçtan elde edilecek gelirle yaraları bir ölçüde de olsun sarabilmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var" dedi.