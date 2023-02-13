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Trabzonspor-Basel maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası Türkiye'de müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, UEFA, Trabzonspor - Basel maçının oynanmasına karar vermişti. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında Basel karşısında tarihinin en zorlu müsabakasına çıkacak. Maçı geliri ise depremzedelere bağışlanacak. Peki Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS-Basel maçı biletleri satışa çıktı mı? Maçın detayları haberimizde.

12:59 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor Basel maçı ne zaman, maç hangi kanalda?

Trabzonspor Basel maçı ne zaman, maç hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor-Basel maçı ne zaman?

Trabzonspor - Basel maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Trabzonspor-Basel maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu Trabzonspor - Basel maçı TV8'de canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Basel maçı muhtemel 11"i

Trabzonspor’un Basel muhtemel kadrosu:

  • Uğurcan Çakır,
  • Larsen,
  • Bartra,
  • Denswil,
  • Eren,
  • Gbamin,
  • Bakasetas,
  • Abdülkadir,
  • Bardhi,
  • Trezeguet,
  • M.Gomez

Trabzonspor Basel maçı biletleri satışa çıktı mı?

Trabzonspor Basel karşılaşması maç biletleri bugün (13 Şubat) satışa sunulacak. Henüz bilet satışı başlamadı.

Trabzonspor-Basel maçı gelirleri depremzedelere mi verilecek?

Trabzonspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “ Değerli Trabzonsporlular; Depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak amacıyla sadece Basel maçına mahsus kombinelerimizi bir kenara bırakıyor ve bilet alıyoruz. Elde edilecek geliri de AFAD kanalıyla Deprem bölgesine gönderiyoruz.Yaralarımızı #HepBirlikte saralım” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Basel maçında depremden etkilenenlere destek olmak üzere kombine biletlerin geçerli olmayacağını ve satılacak tüm bilet gelirlerinin AFAD'a bağışlancağını duyurdu ve "16 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te UEFA Konferans Ligi takvimi dahilinde oynamak zorunda olduğumuz bir maçımız var. Bu maçta Trabzonspor’un, Trabzonluların hassasiyetlerini gösterebileceği ve bu yardımların devamlılığını, sürekliliğini temin edecek bir faaliyet içerisinde bulunmasından kaynaklanan düşüncemizle birlikte bu maçımızın tüm gelirini AFAD’a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz. Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere kombine biletlerimizi bir kenara bırakıp bilet alıp bu maça gelerek ve bu maçtan elde edilecek gelirle yaraları bir ölçüde de olsun sarabilmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var" dedi.


#Trabzonspor
#Basel
#Avrupa Konferans Ligi play off turu
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Trabzonspor-Basel maçı ne zaman?
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