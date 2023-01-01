Trabzonspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
2 Rayyan Baniya
19 Stryger Larsen
32 Filip Benkovic
50 Mehmet Can Aydın
7 Edin Visca
8 Enis Bardhi
10 Abdülkadir Ömür
11 Anastasios Bakasetas
34 Doğucan Haspolat
94 Enis Destan
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
24 Valentin Rosier
11 Milot Rashica
15 Alex Oxlade-Chamberlain
19 Amir Hadziahmetovic
20 Necip Uysal
83 Gedson Fernandes
10 Vincent Aboubakar
40 Jackson Muleka