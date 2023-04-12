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Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor ile Beşiktaş 22/23 Süper Lig 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Trabzonspor-Beşiktaş maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. İşte Trabzonspor- Beşiktaş maçı tarihi, saati, kanalı, ilk 11 kadroları ile ilgili detaylar...

12:36 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Süper lig

Süper lig

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasının VIP Platinum tribünü biletleri 800, VIP Gold tribün biletleri 400, VIP Silver tribün biletleri 250, batı tribün biletleri 90, doğu tribün biletleri ise 75 liradan satışa çıkarıldı.

BİLETLER DEVREDİLEBİLECEK

Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışının gerçekleştirilmeyeceği belirtilerek, maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletlerini tek maçlık kulübe devir edebileceği aktarıldı.

Biletlerin devir edilmesi halinde 75 liradan satılacağı da kaydedildi.

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşması 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.



#Beşiktaş
#FUTBOL
#Spor Toto Süper Lig
#Trabzonspor
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