Süper lig
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasının VIP Platinum tribünü biletleri 800, VIP Gold tribün biletleri 400, VIP Silver tribün biletleri 250, batı tribün biletleri 90, doğu tribün biletleri ise 75 liradan satışa çıkarıldı.
BİLETLER DEVREDİLEBİLECEK
Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışının gerçekleştirilmeyeceği belirtilerek, maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletlerini tek maçlık kulübe devir edebileceği aktarıldı.
Biletlerin devir edilmesi halinde 75 liradan satılacağı da kaydedildi.
TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşması 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.