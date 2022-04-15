Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda verilecek? Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı gündeme bomba gibi düştü. En çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta olacağı. 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu maçtan galip ayrılarak puan farkını korumayı niyetinde. Fatih Karagümrük ile kariyeri boyunca 8 kez karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmaları 7 galibiyet 1 beraberlik aldı. Peki, Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haberimizin detayları...

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