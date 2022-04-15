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Özgün Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda verilecek?
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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda verilecek?

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı gündeme bomba gibi düştü. En çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta olacağı. 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu maçtan galip ayrılarak puan farkını korumayı niyetinde. Fatih Karagümrük ile kariyeri boyunca 8 kez karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmaları 7 galibiyet 1 beraberlik aldı. Peki, Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haberimizin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda verilecek?
​Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda verilecek?

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı gündeme bomba gibi düştü. En çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta olacağı. 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu maçtan galip ayrılarak puan farkını korumayı niyetinde. Fatih Karagümrük ile kariyeri boyunca 8 kez karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmaları 7 galibiyet 1 beraberlik aldı. Peki, Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haberimizin detayları...

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 15 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Maça çıkacak muhtemel 11'li

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Hüseyin, Denswil, Hamsik, Siopis, Abdulkadir, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Balkovec, Biglia, Emre Mor, Levent, Bistrovic, Karamoh, Pesic

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