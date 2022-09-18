Özgün Trabzonspor-Gaziantep maçı kadrosu
ÖZGÜN HABERLER

Trabzonspor-Gaziantep maçı kadrosu!

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor bugün evinde Gaziantep'i misafir edecek. Trabzonspor-Gaziantep maçın başlama sati 17:00. Trabzonspor 10 puanla 9. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 11 puanla 7. sırada. Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak. peki Trabzonspor-Gaziantep kadrosunda kimler var? Süper Lig 7. hafta Trabzonspor-Gaziantep 11’i

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Gaziantep kadrosunda kimler var? Süper Lig 7. hafta Trabzonspor-Gaziantep 11’i
Trabzonspor-Gaziantep maç kadrosu

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor puan durumu

Ligde 3 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Puan cetvelinde 7. sırada yer alan ve son iki maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip daha üst sıralara yükselmek istiyor.

Trabzonspor-Gaziantep 11’i

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Umut.

Trabzonspor-Gaziantep maçı özeti canlı skoru için tıklayın

Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Pazar günün maç programı
ÖZGÜN
Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Pazar günün maç programı

Akyazıda gol yağmuru

Akyazı'da gol yağmuru

Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Dünya bu adamın yaptığını konuşuyor

Dünya bu adamın yaptığını konuşuyor

Eşinin kullandığı uçağın kanadına çıkıp öyle bir şey yaptı ki...​
MHPnin 3. mitingi

MHP'nin 3. mitingi

​Genel Başkan Devlet Bahçeli Kayseri'de konuşuyor.

​Son üç yılda tam 30 kez patladı: Caddeler yine göle döndü.

Herkes görmek için o ile akın ediyor.

​Yeni haftada tüm yurtta etkisini gösterecek.

​Evine çatıdan girmek isteyince aşağı düşerek can verdi.

Test ederken can verdi: İşte dünyanın konuştuğu anlar.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.