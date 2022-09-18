Trabzonspor-Gaziantep maçı kadrosu!

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor puan durumu
Ligde 3 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.
Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 7 gole engel olamadı.
Puan cetvelinde 7. sırada yer alan ve son iki maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip daha üst sıralara yükselmek istiyor.
Trabzonspor-Gaziantep 11’i
Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Umut.
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