Geçen sezonu 2. sırada bitiren ve şampiyonluk kupasını kıl payı Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona yeni teknik direktör ve çok sayıda transferle giren bir yandan da takımdan ayrılıklar da devam ediyor. Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'ya iki yönlü bir teklif sundu. İşte Fenerbahçe transfer haberleri.