Trabzonspor transfer haberleri
Trabzonspor’da teknik direktör Nenad Bjelica’nın altyapıda gelecek gördüğü oyunculara daha fazla şans vermesiyle genç oyuncular gün yüzüne çıkmaya başladı. Bordo mavili takımın alt yapısında yetişen Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.
Trabzonspor transfer haberleri
Forvet ve sağ kanat mevkiinde oynayan 18 yaşındaki Abdurrahman Bayram ile 19 yaşındaki ön libero Salih Malkoçoğlu, teknik direktör Bjelica’nın potansiyel gördüğü oyuncular arasında yer alıyor. Dün A takım ile Trabzon kampının son antrenmanına çıkan gençler, bugün başlayan Slovenya kampında kendilerini göstermek için çalışacak.
Trabzonspor Ivan Rakitic için düğmeye bastı
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Ivan Rakitic için düğmeye bastı. Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan 35 yaşındaki Rakitic'in 1 yıl daha Sevilla ile sözleşmesi bulunuyor. La Liga'da 420 maça çıkan İvan Rakitic, 58 gol attı, 70 de asist yaptı.
Göztepe, Trabzonspor'un genç oyuncusunu kadrosuna kattı
1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, Trabzonspor'dan genç stoper Taha Altıkardeş'i kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Taha Altıkardeş'i Ocak 2022'de 1 milyon 190 bin Euro bedelle Bursaspor'dan kadrosuna katmıştı. Göztepe'den transfere dair yapılan açıklama şu şekilde; 2003 doğumlu defans oyuncusu Taha Altıkardeş ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Trabzonspor forması giyen Taha Altıkardeş'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.