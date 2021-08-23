Trabzonspor- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Sivasspor maçı dakika dakika özet

Trabzonspor ile Sivasspor'un mücadelesi başladı. Taraftarlar 19:15'te başlayan Trabzonspor Sivasspor mücadelesinin skorunu araştırıyor. Ligin ilk haftasında Konyaspor'a mağlup olan Sivasspor ise bu maçtan puan ya da puanlar almanın peşinde. Peki, Trabzonspor Sivasspor maçı kaç kaç? Kim önde?

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor - Sivasspor maçının tüm detayları HTSPOR'da! Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u Bakasetas ve Nwakaeme'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. 2'de 2 yapan Fırtına, 6 puana yükseldi.

Medical Park Stadı'ndaki zorlu mücadele 19:15'te başladı. Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile mücadele sona erdi.

TRABZONSPOR- SİVASSPOR: 2-1

Maçtan dakikalar...

Ve maç az önce sona erdi. Maçın skoru 2-1.

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90'

+6

Hakem Abdulkadir Bitigen Trabzonspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

90'

+5

Maçın hakemi, sarı kartını Tasos Bakasetas için kullandı.

90'

+5

Sivasspor takımında sarı kart gören oyuncu Şaşal Vural,Ali.

90'

+5

Sivasspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

90'

+4

Trabzonspor takımında Edgar Ie sarı kart ile cezalandırıldı.

90'

+3

Taç Sivasspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

90'

+2

Top auta çıkıyor. Sivasspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

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90'

+1

Ofsayt! Sivasspor atağı, hakem Abdulkadir Bitigen tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

90'

+1

2. Devre sonuna eklenen süre 5 dakika.

90'

Frikik! Trabzonspor atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Sivasspor kalesinde tehlike!

89'

Abdulkadir Bitigen Trabzonspor için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Sivasspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

89'

Oyuncu değişikliği. Djanini Tvaris sahadan çıkan oyuncu, Bengali Fode Koita maça dahil olan oyuncu.

89'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

88'

Abdulkadir Bitigen autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

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87'

Top auta çıkıyor. Sivasspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

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86'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sivasspor.

86'

Korner kazanan takım Trabzonspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Tasos Bakasetas.

86'

Andreas Cornelius çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda skorda değişiklik yok.

83'

Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Trabzonspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

83'

Sivasspor takımının Jorge Felix ile kaleye çektiği şut, Trabzonspor savunmasından dönüyor.

81'

Aut atışını kullanacak takımTrabzonspor.

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81'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

81'

Trabzonspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

80'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

79'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

78'

Oyuncu değişikliği! Sivasspor takımında giren oyuncu Leke James, çıkan oyuncu Ahmet Oğuz.

78'

Sivasspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Erdoğan Yeşilyurt, çıkan oyuncu Max Gradel.

78'

Serbest vuruş! Abdulkadir Bitigen Trabzonspor yarı alanında hücumda olan Sivasspor lehine faul çalıyor.

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77'

Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Andreas Cornelius, tekrar maça dahil oldu.

77'

Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Faycal Fajr sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

76'

Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Andreas Cornelius sakatlık geçiren isim.

75'

Trabzonspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Marek Hamsik.

75'

Trabzonspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Anthony Nnaduzor Nwakaeme, giren oyuncu Andreas Cornelius.

75'

Oyuncu değişikliği! Trabzonspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Manolis Siopis , çıkan oyuncu Berat Ayberk Özdemir.

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73'

Sivasspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

72'

Sarı kart! Anthony Nnaduzor Nwakaeme maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

72'

Sivasspor Trabzonspor yarı sahasında faul kazanıyor.

71'

Abdulkadir Bitigen taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Sivasspor.

70'

2:1

Gol! Deplasman Takımı skoru 2-1 yapan golü Isaac Cofie ile buldu.

70'

Max Gradel çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

70'

Sivasspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Max Gradel.

69'

Penaltı! Sivasspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda penaltı vuruşunu kullanacak olan takım.

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67'

Abdulkadir Bitigen Sivasspor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Trabzonspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

67'

Sivasspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Trabzonspor.

66'

Abdulkadir Bitigen autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

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66'

Olarenwaju Kayode kafa vuruşunda isabet bulamıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda skorda değişiklik yok.

65'

Trabzonspor savunması Faycal Fajr tarafından çekilen şutu engelliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda skorda değişiklik yok.

65'

Abdulkadir Bitigen autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

65'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Abdulkadir Ömür.

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64'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

63'

Hakem Abdulkadir Bitigen Sivasspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

62'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Hakan Arslan, oyuna giren oyuncu Jorge Felix.

62'

Oyuncu değişikliği! Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan maçta Sivasspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Sefa Yılmaz, sahayı terk eden oyuncu Mustapha Yatabare.

61'

Rakip yarı sahada gol arayan Sivasspor şimdi taç atışı kullanacak.

61'

Oyuncu değişikliği! Abdullah Avci oyuncu değişikliğine gidiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oyuna giren oyuncu Abdulkadir Ömür, çıkan oyuncu Gervinho.

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60'

Abdulkadir Bitigen Sivasspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

60'

Trabzonspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Marek Hamsik.

59'

Serbest vuruş! Trabzonspor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

57'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Trabzonspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

56'

Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Gervinho için kaldırıyor.

55'

Hakem Abdulkadir Bitigen düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Trabzonspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

55'

Sivasspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

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54'

Sivasspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

53'

Oyuncu değişikliği! Sivasspor için oyuncu değişikliği. Okenchukwu Azubuike çıkan oyuncu, Isaac Cofie giren oyuncu.

53'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Sivasspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

53'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sivasspor.

53'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Tasos Bakasetas ancak isabet yok.

52'

Top auta çıkıyor. Trabzonspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

50'

Trabzonspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

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50'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

49'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

47'

2:0

Gol! 2-0. Anthony Nnaduzor Nwakaeme takımını rahatlatan golü attı.

47'

Marek Hamsik, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Trabzon şehrinde skor değişmedi.

46'

Rakip yarı sahada gol arayan Trabzonspor şimdi taç atışı kullanacak.

46'

Sivasspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

46'

Taç Sivasspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

Maçın ikinci yarısı başlama vuruşuyla başladı.

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Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen ilk yarıyı bitirdi.

45'

+3

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

45'

+3

Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Trabzonspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

45'

+2

Gole yaklaşan takım Trabzonspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Gervinho. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

45'

+1

Abdulkadir Bitigen Sivasspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

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45'

+1

4.Hakem eklenen süreyi göstermek için tabelasını kaldırıyor. En az 3 dakika daha oynanacak.

45'

Hakem Abdulkadir Bitigen düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Trabzonspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

44'

Sivasspor hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Max Gradel. Top savunmadan dönüyor.

42'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

42'

Sivasspor takımında Faycal Fajr çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

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41'

Sivasspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

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41'

Berat Ayberk Özdemir kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Sivasspor savunmasınca engelleniyor.

41'

Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Faycal Fajr sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

40'

Trabzonspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sivasspor.

40'

Abdulkadir Bitigen Sivasspor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Trabzonspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

39'

Trabzonspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

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39'

Taç. Kullanacak takım Sivasspor. Trabzonspor yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

38'

Aut atışını kullanacak takımSivasspor.

38'

Tasos Bakasetas şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda skor değişmedi.

37'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

37'

Aut atışını kullanacak takımTrabzonspor.

35'

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Abdulkadir Bitigen autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

35'

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Sivasspor takımı golü bulabilirdi ama Okenchukwu Azubuike çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

34'

Deplasman Takımı rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Sivasspor.

32'

Sarı kart! Vitor Hugo az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

32'

Frikik! Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Sivasspor.

32'

Trabzonspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

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31'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

31'

Taç Sivasspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

29'

Abdulkadir Bitigen Trabzonspor için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Sivasspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

28'

Abdulkadir Bitigen taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Trabzonspor.

27'

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Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

27'

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Top auta çıkıyor. Trabzonspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

26'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Trabzonspor.

24'

Sivasspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Trabzonspor.

23'

Top auta çıkıyor. Trabzonspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

23'

İsabetsiz şut! Sivasspor Uğur Çiftçi ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

21'

Sivasspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

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21'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Sivasspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

19'

Hakem Abdulkadir Bitigen düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Sivasspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

18'

Abdulkadir Bitigen Sivasspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

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15'

1:0

Gol! Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında takımını penaltı golü ile öne geçiren oyuncu Tasos Bakasetas. Durum şimdi 1-0.

15'

Penaltı! Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda hakem düdüğünü penaltı kararı için çalıyor. Trabzonspor penaltıyı kazanan ekip.

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14'

Sarı kart gören oyuncu Okenchukwu Azubuike

13'

Ev sahibi takım Sivasspor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Trabzonspor.

12'

Trabzonspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

11'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

11'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Trabzonspor takımında Gervinho.

10'

Serbest vuruş! Abdulkadir Bitigen Trabzonspor yarı alanında hücumda olan Sivasspor lehine faul çalıyor.

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10'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

9'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sivasspor.

9'

Marek Hamsik isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Trabzon şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

7'

Abdulkadir Bitigen autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

7'

Trabzonspor oyuncusu Djanini Tvaris şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

5'

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Aut atışını kullanacak takımTrabzonspor.

5'

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Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda Sivasspor atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu Caner Osmanpaşa.

4'

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Sivasspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

4'

Olarenwaju Kayode kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

3'

Rakip yarı sahada gol arayan Trabzonspor şimdi taç atışı kullanacak.

3'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

1'

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Ofsayt! Sivasspor takımında ofsaytta kalan oyuncu Mustapha Yatabare.

1'

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Müsabaka başladı.

Trabzonspor kendi sahasında Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

Sivasspor son 11 deplasman maçında hiç kaybetmedi.

Sivasspor deplasmanda 4 maçtır kazanıyor.