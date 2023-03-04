Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.