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Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de 24. haftasında Trabzonspor, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Akyazı Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı. Trabzonspor 38 puanla 6. sırada yer alırken, Ümraniyespor ise 15 puana sahip. Trabzonspor - Ümraniyespor maç kadrosu ve ilk 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:39 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor-Ümraniyespor maçı

Trabzonspor-Ümraniyespor maçı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün sahasında Hangi Kredi Ümraniyespor'u konuk edecek. Muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Akyazı Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Trabzonspor’da sakat oyuncular kimler?

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek.

TS-Ümraniyespor kadrosu

Trabzonspor - Ümraniyespor ilk 11'ler:

Trabzonspor:
  1. Uğurcan,
  2. Peres,
  3. Bartra,
  4. Denswil,
  5. Larsen,
  6. Doğucan,
  7. Siopis,
  8. Abdülkadir,
  9. Trezeguet,
  10. Gomez,
  11. Umut
Ümraniyespor:
  1. Orkun,
  2. Valentin,
  3. Glumac,
  4. Epureanu,
  5. Onur,
  6. Mustafa,
  7. Mrsic,
  8. Oğuz,
  9. Geraldo,
  10. Sekidika,
  11. Umut Nayir

Trabzonspor-Ümraniyespor maç istatistikleri

Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor. Bu sezon oynadığı 22 lig maçında 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alan HangiKredi Ümraniyespor, topladığı 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

  • Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.

Ümraniyespor

Ümraniyespor'da kart sınırında olan oyuncular

İstanbul temsilcisinde tecrübeli stoper Tomislav Glumac ve sol kanat oyuncusu Valentin Gheorghe kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Trabzon deplasmanında kart görmesi durumunda 2 hafta sonra deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile oynaması planlanan Ümraniyespor, yaşanan depremlerin ardından rakibinin sezonun kalanında lige devam etmeyecek olması sebebiyle haftayı maç yapmadan tamamlayacak.


#Trabzonspor
#Ümraniyespor
#süper lig
1 saat önce
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Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?
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