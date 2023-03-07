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Özgün

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, olağanüstü genel kurula gidilen kulüpte, başkan adayı olmayı düşünenlere 4 maddelik soru yönelterek projelerini açıklamaları çağrısında bulundu. Asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın adaylığını açıklamasının ardından kulislerde 3 isim daha konuşuluyor. Trabzonspor yeni başkanı kim olacak? İşte konuşulan isimler...

16:09 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor yeni başkanı

Trabzonspor yeni başkanı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, olağanüstü genel kurula gidilen kulüpte, başkan adayı olmayı düşünenlere 4 maddelik soru yönelterek projelerini açıklamaları çağrısında bulundu. Öte yandan Trabzonspor'da muhtemel başkan adayları da belli oldu.

TRABZONSPOR'UN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?

Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası ve alınan olağanüstü kongre kararında süreç ilerliyor. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, olağanüstü kongre kararı alındıktan sonra bir araya gelip yaptığı toplantıda, kulübün geleceğini masaya yatırdı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, başkan adaylarına çağrıda bulundu.

Divan başkanlık kurulu olarak başkan adaylarından projelerini açıklamalarını isteyen Sürmen, paylaşımında, “Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak 4 Mart 2023 tarihinde yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar gereği, 18-19 ve 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan kulübümüz olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olacak olanların aşağıdaki konulardaki projelerini ve hedeflerini Trabzonspor camiası ile paylaşmasını beklemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ADAYLARINA 4 MADDELİK ÇAĞRI

Kurul adına, başkan adayı olmak isteyenlere 4 maddelik soru yönelten Sürmen, “Ağır ekonomik yükün tasfiyesi için planları nedir? Kulübün tüzüğüne uygun olarak mali, idari ve sportif konularda ivedilikle yönetmelikler çıkarmayı düşünüyorlar mı, bunun taahhüt edecekler mi? Altyapının geleceği hakkındaki düşünceleri nedir? Bu konunun çözümüne sporun paydaşlarını katacaklar mı? Özellikle yönetimin Trabzon kanadında görev alacak arkadaşlarımızın faal siyasetin içinde olmamalarına, sporun içinden gelen ve sporun paydaşlarını büyük oranda kucaklayan kişilerden oluşmasına dikkat edecekler mi?" dedi.

KULİSLERDE DOLAŞAN İSİMLER

Trabzonspor’da Ağaoğlu’nun istifasının ardından asbaşkanErtuğrul Doğan’ın kongrede aday olduğunu açıkladı.

Ağaoğlu’nun ise yeniden aday olması beklenmezken, camiadan kendisine vereceği desteğe göre yeniden aday olacağı ihtimali gündeme geliyor. Ağaoğlu’na yeniden aday olması konusunda yakın çevresinin de ikna çabalarında olduğu konuşuluyor.

Kulislerde ise ismi yönetim listesinde anılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun kente gelerek, kongre sürecinde izleyeceği yol haritasını belirlemek adına görüşmeler yapacağı iddia ediliyor. Trabzonspor’da başkan adaylığı konusunda kapı arkasında konuşulan isimler arasında eski yönetici ve asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun adı da geçiyor.



#trabzonspor
#trabzonspor başkanı
#ertuğrul doğan
#abdullah avcı
32 dakika önce
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Ertuğrul Doğan, Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı
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