Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte TS kadrosu

Süper Lig 9. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

Trabzonspor 11'i

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA 11'LER

Trabzonspor:

Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez.

KASIMPAŞA:

REKLAM

ERTUĞRUL, H'GJONAJ, BRUMA, SADIK, BEN OUANES, M. TİRPAN, FALL, HAJRADİNOVİC, EYSSERİC, CELİNA, BAHOKEN (MUHTEMEL)

Bordo-mavililer, 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 580 günlük sürede hiç mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde çıktığı 3 maçta Atakaş Hatayspor’u 1-0, Gaziantep FK’yi de 3-2 yenerken, Galatasaray’la 0-0 berabere kaldı.

REKLAM

Trabzonspor, iç sahadaki son 28 karşılaşmasında 18 galibiyet, 10 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay’la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

ÖZGÜN (ÖZET) Fenerbahçe Karagümrük maç sonucu: 5-4