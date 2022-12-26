Trabzonspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 16. haftada oynacakları Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı. Peki Trabzonspor’un maçı ne zaman, saat kaça? İşte detaylar.

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