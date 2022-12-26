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Trabzonspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 16. haftada oynacakları Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı. Peki Trabzonspor’un maçı ne zaman, saat kaça? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor’da hazırlıklar sürüyor. Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

TRABZONSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maç saat 20:00’e başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

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