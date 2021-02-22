Trafik Sigortası Kılavuzu: 2021 İl il Trafik Sigortası Ne Kadar, Nasıl Sorgulanır?

Sigorta şirketlerinin uygulayabilecekleri fiyat artışını da bakanlık belirliyor. Sigorta şirketleri belirlenen rakamın üstüne çıkamıyorlar. Fakat bazı durumlarda isterlerse fiyatın altına inebilirler.



İL İL 2021 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI

2021 yılı için 4. Kademe trafik sigortalarının miktarı şu şekilde:

• Adana: 1.518

• Adıyaman: 1.457

• Afyonkarahisar: 1.472

• Ağrı: 1.472

• Amasya: 1.472

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• Ankara: 1.580

• Antalya: 1.503

• Artvin: 1.488

• Aydın: 1.457

• Balıkesir: 1.472

• Bilecik: 1.488

• Bingöl: 1.518

• Bitlis: 1.488

• Bolu: 1.488

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• Burdur: 1.457

• Bursa: 1.580

• Çanakkale: 1.457

• Çankırı: 1.472

• Çorum: 1.488

• Denizli: 1.503

• Diyarbakır: 1.503

• Edirne: 1.472

• Elazığ: 1.488

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• Erzincan: 1.488

• Erzurum: 1.534

• Eskişehir: 1.518

• Gaziantep: 1.488

• Giresun: 1.503

• Gümüşhane: 1.488

• Hakkâri: 1.457

• Hatay: 1.457

• Isparta: 1.457

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• Mersin: 1.488

• İstanbul: 1.626

• İzmir: 1.534

• Kars: 1.457

• Kastamonu: 1.457

• Kayseri: 1.534

• Kırklareli: 1.472

• Kırşehir : 1.488

• Kocaeli: 1.580

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• Konya 1.503

• Kütahya: 1.457

• Malatya: 1.503

• Manisa: 1.472

• Kahramanmaraş: 1.472

• Mardin: 1.457

• Muğla: 1.457

• Muş: 1.488

• Nevşehir: 1.472

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• Niğde: 1.472

• Ordu: 1.518

• Rize: 1.518

• Sakarya: 1.518

• Samsun: 1.518

• Siirt: 1.488

• Sinop: 1.457

• Sivas: 1.488

• Tekirdağ: 1.518

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• Tokat: 1.457

• Trabzon: 1.518

• Tunceli: 1.457

• Şanlıurfa: 1.457

• Uşak: 1.472

• Van: 1.472

• Yozgat: 1.472

• Zonguldak: 1.488

• Aksaray: 1.488

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• Bayburt: 1.503

• Karaman: 1.472

• Kırıkkale: 1.503

• Batman: 1.488

• Şırnak: 1.472

• Bartın: 1.472

• Ardahan: 1.457

• Iğdır: 1.488

• Yalova: 1.534

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• Karabük: 1.518

• Kilis: 1.457

• Osmaniye: 1.457

• Düzce: 1.518

Araçlara Göre Primler Ne Kadar Oldu?

Araçlara göre primlerin miktarı her yıl değişiklik gösteriyor. 2021 yılında en yüksek primi İstanbul’ da 4.065 TL ile 1. Kademe sürücüler ödeyecek. Otomobillerde ne düşük prim olan 327 TL 7. kademedeki hasarsız araçlar için ödenecek. İstanbul’ daki minibüslerde 7.142 TL en yüksek primi 1. kademedeki araçlar öder. 7. kademede bulunan minibüslerdeki prim ise 1.792 TL’dir. İstanbul’ da otobüslerdeki en yüksek prim 25.128 TL, en düşük prim 6.328 TL. Kamyonlarda en yüksek prim 11.373 TL iken en düşük prim 2.854 TL olarak belirlenmiştir. Motosikletler için en yüksek 1.657 TL, en düşük 327 TL’dir.

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Sigorta Bilgi Merkezi Üzerinden Trafik Sigorta Nasıl Sorgulanır?

Sigorta Bilgi Merkezi’nden trafik sigortası sorgulanırken internet adresinden “Trafik Poliçe Sorgulama” yazısına tıklanır. Trafik sigortası bilgilerine ulaşmak için ilgili seçenekler doldurulur. TC kimlik numarası ve araç plakası ile kolayca sorgulama işlemi tamamlanabilir. Sorgulama sonucunda araç trafik poliçesini ekranda görünür.

E-Devlet Üzerinden Trafik Sigortası Nasıl Sorgulanır?

E-Devlet trafik sigortası sorgulanırken TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Açılan sayfadan “Sigorta Bilgi Merkezi” kısmına girilir. “Sigorta Bilgi Merkezi” sayfasından “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” kısmına tıklanır. Burada açılan sayfada araç hakkında bilgiler yer alır. Araç sigortası ile ilgili bilgi almak isteyenler bu sayfayı kontrol etmelidir.

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Trafik Sigortası Neden Zorunludur?

Trafik sigortasının zorunluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındadır ve yıllık olacak şekilde düzenlenir. Bu zorunluluk ile trafiğin işleyişi düzenlenir. Trafik sigortası ile herhangi bir kaza sonucunda oluşacak hasarlar güvence altına alınır. Sigorta uygulaması 0 ile 7 kademeleri arasında değerlendirilir. İlk kez yapılan sigortalar 4. Kademeden başlar. Aracın kazasın geçen her yılının ardından sigorta primi düşer. Kaza yapan ve hasar gören aralarda ise bu kademe yükselir bu nedenle prim miktarı artar.