Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de kar yağışı kısa süre etkili oldu.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

MGM tarafından bugün için Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.