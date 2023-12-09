Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkisini gösteriyor.Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de kar yağışı kısa süre etkili oldu.
EDİRNE KEŞAN'DA ÇATILAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçların üstü, evlerin çatıları beyaza büründü.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
36 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
MGM tarafından bugün için Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Adana, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Mersin ve Sakarya için turunuc kodlu uyarı yapıldı.
Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için ise sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.