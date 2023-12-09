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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yağışlar devam edecek mi?

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Trakya'da bir süredir yağan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de kar yağışı kısa süre etkili oldu. Peki, Trakya Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji verilerine göre Trakya anlık hava durumu...

13:20 - 9/12/2023 السبت
Yeni Şafak
Trakya hava durumu
Trakya hava durumu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkisini gösteriyor.Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de kar yağışı kısa süre etkili oldu.

EDİRNE KEŞAN'DA ÇATILAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçların üstü, evlerin çatıları beyaza büründü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

36 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM tarafından bugün için Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Adana, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Mersin ve Sakarya için turunuc kodlu uyarı yapıldı.

Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için ise sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.


#kar
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