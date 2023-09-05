Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de takımların 2023-2024 yeni sezon hazırlıkları başladı. Takımlar yeni sezonda transferlerle takımlarını güçlendirerek lige en iyi şekilde başlamaya çalışacak. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı toplantının ardından liglerin başlangıç tarihi de belli olmuştu. 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak. Süper Lig'de bu sezon 20 takım yer alırken, 1. Lg'de ise 18 takım yer alıyor. Peki ligler ne zaman başlayacak? İşte 2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihi ve fikstür.