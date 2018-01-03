TRT yayın akışı! TRT'de Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak mı?
TRT yayın akışı açıklandı. Aynı zamanda TRT tarafından Diriliş Ertuğrul ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geldi. Sevenleri ise bu akşam TRT ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisinin olup olmadığını merak ediyor.
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TRT ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul için TRT’den açıklama geldi. Bu hafta 101. bölümün yayınlanması beklenirken TRT bu sürenin 10 Ocak tarihine ertelendiğini duyurdu. İşte TRT tarafından yapılan son dakika Diriliş Ertuğrul açıklaması…
İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:
Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.
Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız.
Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.
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