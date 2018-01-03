TRT yayın akışı! TRT'de Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak mı?

TRT ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul için TRT’den açıklama geldi. Bu hafta 101. bölümün yayınlanması beklenirken TRT bu sürenin 10 Ocak tarihine ertelendiğini duyurdu. İşte TRT tarafından yapılan son dakika Diriliş Ertuğrul açıklaması…

İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:

Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız.

Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.



3 Ocak Çarşamba TRT yayın akışı

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

06:20 6 Mantı

07:35 Böyle Bitmesin

09:50 1'de Bugün

10:00 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Biz Biriz

16:35 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Diriliş "Ertuğrul"

22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Yalaza

02:40 6 Mantı

03:40 Yeşil Deniz

05:20---

Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan 100. bölüm teşekkürü TRT ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, 100. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan 100. bölüm teşekkürü geldi.Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Dörtyüz çadırlık Kayı obasının; güneşi bayrak, gögğü çadır eyleyip kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara sürerek biz cihan devletine dönüşmesinin hikayesini anlatıyoruz. Rabbimize şükürler olsun, "Diriliş Ertuğrul" bu akşam 100. bölümüyle ekranlara geldi.#DirilişErtuğrul100Bölüm pic.twitter.com/UjYI6kkOP1— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 27 Aralık 2017 Dizimiz; Yüce Türk Milletinin tevccühüyle yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kırarak Ortadoğu'dan Türk dünyasına, Arap coğrafyasından Avrupa'nın içlerine kadar uzanıp 60 ülkede yaklaşık 1 milyar insan tarafından takip edilen bir yapım oldu.Bizi bu yolda yalnız bırakmayan, derdimizle dertlenip, hayallerimize ortak olan; başta Türk Milletine, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."Video: Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı: Hedefimiz tüm cihandır