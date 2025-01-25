TRT, Miraç gecesi için özel olarak yayınlanacak programların yayın akışını paylaştı. Diyanet takvimine göre bu sene 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek olan Miraç gecesi için TRT, televizyon ve radyoda yayınlanacak olan programlar ile saatlerini paylaştı. İşte 26 Ocak TRT yayın akışı.