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TRT'nin miraç gecesi özel yayınında hangi programlar olacak?

TRT'nin miraç gecesi özel yayınında hangi programlar olacak?

18:3825/01/2025, Cumartesi
G: 26/01/2025, Pazar
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TRT Miraç gecesi özel yayınları
TRT Miraç gecesi özel yayınları

Miraç gecesi bu sene 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. TRT, Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç gecesinde, hazırlanan özel yayınları izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak. İşte 26 Ocak TRT'nin Miraç gecesi özel programları ve yayın akışı...

TRT, Miraç gecesi için özel olarak yayınlanacak programların yayın akışını paylaştı. Diyanet takvimine göre bu sene 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek olan Miraç gecesi için TRT, televizyon ve radyoda yayınlanacak olan programlar ile saatlerini paylaştı. İşte 26 Ocak TRT yayın akışı.

TRT'DEN MİRAÇ GECESİNE ÖZEL PROGRAMLAR

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camii'nde gerçekleştirilecek "Miraç Gecesi Özel" programı, yarın akşam saat 18.30'da TRT 1'de canlı yayınla ekrana gelecek.

Mehmed Safiyüddin Erhan Efendi'nin anlatıldığı "Miraciyye Saklı Miras" filmi, yarın 16.20'de TRT 1'de yayınlanacak.

TRT 2'de "The Builders of the Alhambra: Elhamra'yı İnşa Edenler" belgeseli yarın 19.30'da gösterilirken, saat 21.30'da "Miraciyye Saklı Miras" filmi, TRT 2 ekranlarında olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Ömer Tuğrul İnançer tarafından icra edilen "Miraciyye", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ihya edilen kaydıyla yarın akşam saat 19.30'da TRT Müzik'te yayınlanacak.

Almanya Stuttgart'ta Sindelfingen Ulu Camii'nde yapılacak "Miraç Kandili Stuttgart" programı, yarın 21.00'de canlı yayınla TRT Türk ekranlarında izlenebilecek.

Avrupa sokaklarında ilahilerin seslendirildiği program "Sokak İlahileri", gün boyu TRT Türk'te gösterilecek.

TRT Diyanet Çocuk'ta, "Aslan Parçası Cesur", "Fülfül Hac Yolunda", "Galip Mülayim" ve "Geri Dön Çufi" yapımları yarın gün boyu ekranlarda olacak.

TRT Kurdi de Miraç Gecesi özel yayını "Şeva Mirace", yarın 19.30'da beğeniye sunulacak.

TRT Radyoları ise günün anlam ve önemine ilişkin içerikleri dinleyiciyle buluşturacak.


#TRT
#TRT yayın akışı
#Miraç Kandili

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