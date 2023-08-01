TTK 2 bin işçi alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerin ardından TTK'ya 2 bin işçinin alımı konusunda çalışmalara başlandı. Ağustos ayında başlayacak olan işe alım sürecini değerlendiren GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. Mutlu, işe başvuracak olan gençlere çağrıda bulunarak "Sizi işe yerleştireceğiz" şeklinde vaatlerde bulunan kişilere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Mutlu açıklamasında "Genel seçimlerden önce Cumhurbaşkanımız kamuoyuna bir söz vermişti. Taşkömürü kurumuna 2 bin işçi alacağız diye. Tabi ki seçimler geldi geçti sürecin takipçisi olduk. En son sayın bakan yardımcılarımızla yaptığımız görüşmelerde değerlendirmiştik. Bölge milletvekillerimizle bu konuları değerlendirerek sonuca gelinmiş oldu. Öncelikle bu sürecin bu buraya gelinmesinde sağın Cumhurbaşkanımıza ve Türk İş Başkanımız Ergün Atalay’a sayın Genel Başkanımız Hakan Yeşil ve tüm teşkilatımıza tüm bölge siyasetçilerimize bölge milletvekillerimize bölgede ki siyaset yapan herkese teşekkür ediyorum. Dün akşam Adalet ve Kalkan Milletvekillerimizle Adalet ve Kalkınma İl Başkanımız TTK yetkililerinin Enerji Bakanlığının nezdinde yapmış olduğu toplantı sonucunda başvuruların Ağustos ayı başında başlayacağı yöntem kurulunda alınan kararların Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacağı belirlenen şartlara uygun olarak işçi alınacağı müjdesini hep beraber takip ettik. Tüm Zonguldak halkını olduğu gibi tüm Zonguldak gençlerini olduğu gibi bizleri de sevindirdi. Tüm Zonguldak gençlerine hayırlı olmasını diliyorum. Burada siyasi otoritenin çalışmaları devam ettiği zaman Zonguldak olarak nelere kadir olacağını gördük. Adalet ve Kalkınma temsilcilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu alımlar hayırlı olur. Kurumumuz bir nefes alacaktır. Bir rahatlama olacaktır. üretimin artması yönünde bir rahatlama olacaktır. Hepimiz üretimin rahatlaması için katkı vereceğiz. Eğitimlerin tamamlanarak üretime katkı vermelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Şartların ne olacağı önümüzdeki hafta TTK yetkililer tarafından belirlenecek. Gençlerimiz sabırlı olsunlar. Kurum tarafından yapılacak açıklamanın ardından şartların ne olacağı kuraların ne zaman çekileceği belli olacak.” ifadelerini kullandı.