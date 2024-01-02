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6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılının son enflasyon rakamlarını açıklayacak

Milyonların beklediği zam oranları için son viraja girilirken gözler de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

08:53 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Enflasyon
Enflasyon

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış olmuştu. Böylece yüzde 6'lık zam oranı aşılırken maaşlara enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon rakamları, ocak ayının ilk haftasında kamuoyuna duyurulacak.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklayacak.

Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam merakla bekleniyor. 3 Ocak 2024 tarihinde saatler 10:00'u gösterdiğinde memur ve emeklilerin alacakları zamlar netleşmiş olacak. Memur maaşlarına gelen artış bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanını da etkiliyor.

Kasım ayı enflasyon rakamları

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı Buna göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 artarken yıllık enflasyon yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,27, aylık %2,53 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,56 olarak gerçekleşti.



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