Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış olmuştu. Böylece yüzde 6'lık zam oranı aşılırken maaşlara enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon rakamları, ocak ayının ilk haftasında kamuoyuna duyurulacak.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklayacak.

Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam merakla bekleniyor. 3 Ocak 2024 tarihinde saatler 10:00'u gösterdiğinde memur ve emeklilerin alacakları zamlar netleşmiş olacak. Memur maaşlarına gelen artış bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanını da etkiliyor.

Kasım ayı enflasyon rakamları

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı Buna göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 artarken yıllık enflasyon yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,27, aylık %2,53 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,56 olarak gerçekleşti.







