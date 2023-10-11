Kültür ve Turizm Bakanlığı, 450 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 14 farklı şehirde gerçekleştirilecek. Sözleşmeli sanatçı alımı başvuruları 16 Ekim'e kadar devam edecek. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı hangi şehirde alım yapacak? sözleşmeli sanatçı alımı başvuru şartları neler?