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TÜRK İŞ asgari ücret zammının ne zaman belli olacağını açıkladı

Asgari ücret 2023 zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın takibinde. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere ilk toplantısını tamamladı. Komisyon ikinci toplantısını 14 Aralık’ta yapıcak. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Ben eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız.” dedi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK İŞ ne kadar asgari ücret zammı istiyor? İşte asgari ücret son durum haberleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜRK İŞ asgari ücret teklifi 2023: TÜRK İŞ ne kadar asgari ücret zammı istiyor?
Asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret anketinin sonuçları komisyonla paylaşıldı. Ankette, yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu bilgisine yer verildi. Toplantıda ayrıca işçi ve işveren tarafı ekonomik veriler doğrultusunda görüş ve taleplerini dile getirdi. Komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

TÜRK İŞ asgari ücret zammı için ne diyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İşçi Tarafı Başkanlığını yürüten Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, dün gerçekleştirilen asgari ücretle görüşmeleriyle ilgili "Eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun İşçi Grubunu Başkanlığını sürdüren Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk-İş Genel Merkezi’nde dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa emekçiler sayesinde olmuştur”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kavlak, işçi ve işvereni bir elmanın yarısı olarak nitelendirdiklerini belirterek, “Eğer bugün Türkiye ihracat rakamlarında buralara ulaştıysa bunda emekçinin, çalışanın büyük payı var. Asgari ücretle ilgili konuşmayan bir tek biziz. Herkes yerini bilecek; eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa emekçiler sayesinde olmuştur. Bugün bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir” şeklinde konuştu.

Asgari ücret 2023 zammı ne zaman belli olacak?

  • Üçüncü ya da dördüncü toplantıya kadar rakamın net olarak belli olmayacağını dile getiren Kavlak, “Bunların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından masaya getirilmesi ondan sonra görüşmelerin daha somut şekilde devam etmesi yönünde bizim talebimiz oldu. Onlar da taleplerimizi not aldılar. İkinci toplantıda bazı taleplerimizi 7-8 kalem veri istedik. Onlar geldikten sonra tekrar görüşmelere devam edeceğiz. En erken üçüncü hatta son toplantıya kadar rakam geleceğini düşünüyorum” dedi.

“Eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız”

Asgari ücret görüşmelerinin 40 yıldır gerçekleştirildiğini hatırlatan Kavlak, “Asgari ücret 40 yıldır toplanıyor. Türk-İş’in imza atmamanın dışında bir eylem yapma şansı yok. Çünkü asgari ücrette örgütlü değil. Ben eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız. Neden atmadığımızı çıkıp açıklayacağız. Daha ilerisinde yapacağımız bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net ne kadar?

  • Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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