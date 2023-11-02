İsrail ve Filistin arasında devam eden savaşın dünya genelinde büyük bir boykot hareketi başlattığı görülüyor. İsrail mallarına alternatif yerli ürünler listesi, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve katliam sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bu, İsrail'e ekonomik olarak zarar vermenin ve işgalin sona ermesi için baskı oluşturmanın bir yolu olarak görülmektedir.

Yerli ayakkabı markaları

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Türk markası ayakkabı ürünleri şunlardır:

Kinetix

Gezer

Scooter

Polaris

Aydi

Polact

King Paulo

Lescon

YDS Ayakkabı

Türk markası ayakkabılar

Kinetix: Ziylan Grup tarafından 1989 yılında kurulan Kinetix, en çok tercih edilen yerli üretim spor ayakkabı markalarından biridir. Dünya markalarını aratmayan modelleri her yaştan kullanıcının büyük bir beğeniyle giydiği ayakkabılar arasındadır.

Hammer Jack: Hikayesi 1925’te Gaziantep’te başlayan Hammer Jack, giderek büyüyen markalardan biridir. 1999 yılından itibaren de kurumsal kimliğini sağlamlaştırmıştır. Türkiye pazarında yaz ve kış olmak üzere iki farklı sezonda yeni model çıkartmaktadır.

Scooter: En uygun fiyatlı Türk spor ayakkabı markaları arasında olan Scooter, 1993 yılında kurulan Macro Ayakkabı tarafından üretilmektedir. Dünya standartlarında ayakkabı üretmenin mutluluğunu yaşayan marka merkezi İstanbul’da bulunan bir tesiste üretim yapmaktadır.

LumberJack: 1945 yılında İtalya’dan yola çıkan Lumberjack, 2012 yılında FLO mağazacılık bünyesine dahil olmuştur. 2012 yılından beri ülkemizde üretilen Lumberjack yerli ayakkabı markalarından biri olmuştur.

Lescon: 1980 yılında yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulan Lescon futbol denince aklımıza ilk gelen yerli marka. Özellikle spor ayakkabı konusunda uzman olan Lescon, dünya markalarını aratmayan modelleriyle öne çıkmaktadır.

Polact: Polact ayakkabı Depar Grup markasıdır. Depar, 1980 yılında kurulmuştur. 1980 yılından beri İstanbul’da bulunan fabrikasında hizmet vermektedir.



