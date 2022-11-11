Özgün Türkiye - Belçika Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye - Belçika Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Basketbol takımımız FIBA 2023 Dünya Kupası Elemelerinde 2. Tur I Grubu 3. maçında Belçika ile karşılaşıyor. Grupta 8 puanla 5. sırada yer alan A Milli takımımızda hedef mutlak galibiyet. Engin Ataman yönetiminde kritik bir maça çıkan Ay Yıldızlılar, bu maçı kazanarak Sırbistan rövanşına moralli gitmek istiyor. Peki Türkiye - Belçika Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç kadrosu ve detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye - Belçika Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Belçika

12 Dev Adam, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Belçika ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle averajla 3. sırada yer alıyor. A Milliler, 2. Tur ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 mağlup olurken, 2. maçta da İstanbul'da Sırbistan'a 79-72 kaybetti. Bu maçta ise hedef mutlak galibiyet.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Belçika basketbol maçı bu akşam saat 21.00'de NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

FIBA 2023 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ DETAYLI PUAN DURUMU


A MİLLİ TAKIM MAÇ KADROSU

Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi.

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