Türkiye - Belçika Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12 Dev Adam, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Belçika ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle averajla 3. sırada yer alıyor. A Milliler, 2. Tur ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 mağlup olurken, 2. maçta da İstanbul'da Sırbistan'a 79-72 kaybetti. Bu maçta ise hedef mutlak galibiyet.
TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Belçika basketbol maçı bu akşam saat 21.00'de NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.
FIBA 2023 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ DETAYLI PUAN DURUMU
A MİLLİ TAKIM MAÇ KADROSU
Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi.