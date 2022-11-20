ÖZET | Türkiye - Çekya: 2-1

A Mili Futbol Takımı ile Çekya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlılar 2-1'lik skorla kazandı. Milliler 31. dakikada Enes Ünal öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Arda Güler, A Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve tarihin en genç forma giyen 4. futbolcusu oldu.

Türkiye - Çekya (Maçın özeti)

8’inci dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takımın atağında Eren Elmalı’nın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun şutu az farkla auta çıktı.

12. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden kaleye vuruşunu kaleci Pavlenka güçlükle kornere çeldi.

13’üncü dakikada orta alandan gelişen Türkiye atağında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutunu kaleci Pavlenka son anda kurtardı.

14. dakikada sağ kanatta Eren’in kale önüne yerden ortasında altıpas içerisinde Enes Ünal topa dokunamadı.

16. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

31’inci dakikada Cengiz Ünder’in savunma arkasına gönderdiği pasıyla buluşan Enes Ünal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

56’ncı dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Vaclav Cerny'nin şutunda yerden seken top kaleci Doğan’dan da sekerek ağlara gitti: 1-1.

66’ncı dakikada Cenk Özkacar’ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çelerek önledi.

70’inci dakikada Cengiz‘in vuruşunda kaleciden dönen topu Hakan Çalhanoğlu, plase vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.

73. dakikada Cengiz’in ceza sahası uzak köşesine yerden gönderdiği tehlikeli topa Cenk Tosun dokunamadı.

89’uncu dakikada Eren’in pasıyla ceza alanında buluşan Berkay’ın vuruşu auta gitti.

Karşılaşma milli takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Türkiye-Çekya ilk 11

Türkiye: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart.

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