ÖZET | Türkiye - Çekya: 2-1

A Mili Futbol Takımı ile Çekya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlılar 2-1'lik skorla kazandı. Milliler 31. dakikada Enes Ünal öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Arda Güler, A Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve tarihin en genç forma giyen 4. futbolcusu oldu.
Türkiye - Çekya (Maçın özeti)
- 8’inci dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takımın atağında Eren Elmalı’nın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun şutu az farkla auta çıktı.
- 12. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden kaleye vuruşunu kaleci Pavlenka güçlükle kornere çeldi.
- 13’üncü dakikada orta alandan gelişen Türkiye atağında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutunu kaleci Pavlenka son anda kurtardı.
- 14. dakikada sağ kanatta Eren’in kale önüne yerden ortasında altıpas içerisinde Enes Ünal topa dokunamadı.
- 16. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
- 31’inci dakikada Cengiz Ünder’in savunma arkasına gönderdiği pasıyla buluşan Enes Ünal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
- 56’ncı dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Vaclav Cerny'nin şutunda yerden seken top kaleci Doğan’dan da sekerek ağlara gitti: 1-1.
- 66’ncı dakikada Cenk Özkacar’ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çelerek önledi.
- 70’inci dakikada Cengiz‘in vuruşunda kaleciden dönen topu Hakan Çalhanoğlu, plase vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.
- 73. dakikada Cengiz’in ceza sahası uzak köşesine yerden gönderdiği tehlikeli topa Cenk Tosun dokunamadı.
- 89’uncu dakikada Eren’in pasıyla ceza alanında buluşan Berkay’ın vuruşu auta gitti.
- Karşılaşma milli takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Türkiye-Çekya ilk 11
Türkiye: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal.
Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart.
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