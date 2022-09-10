Türkiye Fransa Basketbol Maçı Özet | Maç Sonucu: Türkiye 86 Fransa 87

Türkiye A Milli Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şamiyonası son 16 turunda bugün Fransa ile karşı karşıya geldi. Türkiye A Milli Basketbol takımımız, FIBA Avrupa Şampiyonası son 16 turunda uzatmaya giden maçta Fransa'ya 87-86 mağlup olarak, şampiyonaya veda etti.

TÜRKİYE- FRANSA BASKETBOL MAÇI SKORU

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda öne geçtiği maçta uzatmalarda Fransa'ya 87-86 mağlup oldu. Çeyrek finale yükselen Fransa, Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk çeyrek: Türkiye 11-18 Fransa

İkinci çeyrek: Türkiye 35-43 Fransa

Üçüncü çeyrek: Türkiye 57-49 Fransa

Dördüncü çeyrek: Türkiye 77-77 Fransa

MAÇ SKORU: Türkiye 86- 87 Fransa

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Fransa'ya 87 -86 mağlup olarak turnuvaya veda etti. pic.twitter.com/6P1BFJjsZv REKLAM September 10, 2022

TÜRKİYE- FRANSA BASKETBOL MAÇI ÖZET

İLK PERİYOT SONUCU | TÜRKİYE: 11 - FRANSA: 18

Millilerimiz hücumda istediği şutları bulsa da ilk dört hücumdan boş döndü. Fransa ise Yabusele üç sayı isabeti bularak öne geçti. Fransa Gobert ile bir iki sayı isabetinin ardından çizgiye gelerek farkı 7'ye çıkardı. Ay-yıldızlılar ilk 3 dakikayı saha içi isabeti üretemeden geçirdi. İlk sayılarımızı ise hücumun son saniyelerinde Alperen Şengün'den geldi ve farkı 5'e indirdi. Dördüncü dakika geride kalırken Sertaç Şanlı ikinci faulünü yaptı. Fransa'nın hücumdaki ritmini iyi savunmayla bozan milliler, hızlı hücumda Furkan Korkmaz ile ikinci sayısını buldu ve skor 4-9'a geldi. Fransa Moustapha Fall ile farkı 7'ye çıkardıktan sonra ay-yıldızlıların top kaybını Thomas Heurtel değerlendirdi ve skor 13-4'e geldi. Mola sonrasında 4-0'lık seri yakalayan millilerimize yanıt 5-0'lık seriyle Fransa'dan geldi. İlk çeyreğin son saniyelerinde Şehmus ile boş üç sayılık atış bulan ay-yıldızlılar farkı 7'ye indirdi.

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İKİNCİ PERİYOT SONUCU | TÜRKİYE: 35 - FRANSA: 43

İkinci çeyreğe Furkan Korkmaz'ın denemesiyle başlayan millilerimiz sonuç alamazken Luwawu-Cabarrot'nun üç sayı isabetiyle Fransa farkı yeniden çift haneye çıkardı: 11-21. Sertaç Şanlı ile üst üste iki isabet bulan milliler Heurtel'i durdurmakta zorlandı ve ilk 2 dakika 15-27 ile geçildi. Top kaybı sonrasında Fransa'nın hücumunda Heurtel'e teknik faul çıkarken Melih Mahmutoğlu ile kaçırdığımız serbest atışın devamında top kaybı yaptık. Poirier'in üst üste isabetlerinin ardından Furkan Korkmaz ile 3 sayı isabeti bulduk ve skoru 20-31'e getirdik. Mola sonrası baskı yaptık ve Luwawu-Cabarrot'yu top kaybına zorladık! Ay-yıldızlılar devamındaki hücumda Cedi ile isabet bulamadı ve fark 11'de kaldı. Luwawu-Cabarrot'nun Cedi Osman'a yaptığı savunmanın faul olduğu yönünde itiraz eden Ergin Ataman'a teknik faul çalındı. Poirier'in isabetiyle birlikte skor 20-34'e geldi.

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İlk yarıda son 3 dakikaya girilirken savunmada çalınan faule itiraz eden Cedi Osman'a teknik faul çalınırken fark da 13'e çıktı. Devamında topu Furkan Korkmaz kazanırken turnikeyi kaçırdı; hücum ribaundu alan Cedi Osman'a faul yapıldı. Buğrahan Tuncer üç sayı isabetiyle skoru 27-38'e indirirken ay-yıldızlılar Yabusele'yi durdurmakta zorlandı. Son iki dakikaya girilirken Buğrahan Tuncer bir 3 sayı isabeti daha buldu ve farkı 10'a indirdi. Buğrahan'dan sonra Cedi Osman da el üzerinden bir 3 sayı isabeti bularak farkı 7'ye indirdi. İyi savunma yaparak kazandığımız topta Buğrahan Tuncer bir de iki sayı isabeti bularak farkı 5'e indirdi. Devamında topu Gobert'e indiren Fransa basket faul buldu ve skor 35-43'e geldi.

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ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU | TÜRKİYE: 57 - FRANSA: 49

İkinci yarıya da kaldığı yerden başlayan Buğrahan Tuncer bulduğu isabetle skoru 38-45'e getirdi. Fransa'nın hızlı hücumunda rakibini blokla durduran Furkan Korkmaz, rakibin ritmini bozdu. Devamında Fournier skoru 38-47'ye getirdi. Üçüncü çeyreğin başlarında sayı bulmakta zorlanmayan ay-yıldızlılar farkı 44-49'a kadar indirirken savunmada da sertliği yukarı çekti. 5-0'lık seri yakaladıktan sonra dört hücum boş geçtik ve farkı daha da eritme fırsatını teptik. Buğrahan Tuncer hücumda zorlandığımız anlarda bir kez daha sahne aldı ve üst üste dördüncü isabetini buldu. Devamında millilerimiz skoru 49-49'a getirdi!

Fransa'yı hücumda durduran milliler üçüncü periyotun bitimine 1 dakika kala Buğrahan Tuncer ile bir üç sayı isabeti daha buldu ve 52-49 öne geçti! Devamında Fransa'yı bir kez daha durduran ay-yıldızlılar Şehmus Özer ile 54-49 öne geçti. Buğrahan Tuncer son hücumda bir üç sayı isabeti daha bularak skoru 57-49'a getirdi!

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Ay-yıldızlılar son periyota hücumda kötü başladı. Fransa bu dakikalarda tempoyu yükseltirken farkı da 1 sayıya indirdi: 57-56. Ergin Ataman ilk iki dakika geride kalırken mola aldı. Ercan Osmani mola çıkışı üç sayı isabetiyle farkı yeniden 4 sayıya çıkardı: 60-56. Devamında Fournier yanıt verdi ve skor 60-59'a geldi. Devamında ise Sertaç Şanlı da yanıt verdi ve skoru 63-59'a getirdi. Fransa yine Gobert ile sayı buldu ve skor 63-61'e geldi. Fransa Heurtel ile farkı 1'e kadar indirdi. Ercan Osmani ile yanıt vermeye çalışırken Gobert bitime 5:31 kala dördüncü faulünü yaptı. Ercan ikide iki atarken Cabarrot üç sayı isabetiyle skoru eşitledi: 66-66. Sertaç yanıt verdi ve milliler bir kez daha öne geçti: 69-66!

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DÖRDÜNCÜ PERİYOT SONUCU | TÜRKİYE: 77 - FRANSA: 77

Skor 69-68 ile Furkan Korkmaz'ın top kaybında gelişen hızlı hücumu Cedi Osman üçe bir pozisyonda blokla durdurdu! Bitime 2:51 kala Ergin Ataman mola alarak ay-yıldızlıları sakinleştirmek istedi. Mola dönüşü hızlı hücumda Heurtel, Fransa'yı 71-69 öne geçirdi. Heurtel'e yanıtı Şehmus Özer verdi: 72-71! Fournier mola dönüşünde panyanın da yardımıyla Fransa'yı 73-72 öne geçirdi. Devamında Furkan Korkmaz atış halinde faulle durduruldu ve üç serbest atış kullanmak üzere çizgiye geldi. Furkan üçte üç yaparak skoru 75-73'e getirdi. Son 25 saniyeye 75-73 önde girdik ve Fransa mola aldı. Mola dönüşünde kenarda topla buluşan Fournier çizgiye bastı ve top bize geçti! 11.8 saniye kala 77-75 öndeyken Fransa'ya sportmenlik dışı faul çalındı!

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12.2 saniye kala çizgiye gelen Cedi Osman ikide sıfır attı. Devamında top kaybı yaptık ve 6.9 saniye kala Fransa hücumu başladı: 77-75. 2 saniye kala Fournier'in kaçan şutunu Gobert tamamladı ve skora denge geldi.

Uzatmalara iyi başlayan taraf Fransa oldu. Gobert üst üste iki ikinci şans isabetiyle skoru 81-77'ye getirdi ve Fransa öne geçti. Furkan Korkmaz üç sayı isabetiyle farkı 1'e indirdi. Furkan Korkmaz devamında bir üç sayı isabeti daha bularak skoru 83-83'e getirdi. Bitime 2.15 kala Fournier, Furkan'a yanıt verdi ve Fransa 86-83 öne geçti. Buğrahan Tuncer'e sportmenlik dışı faul çalınırken bu arada Furkan Korkmaz'ın üç sayı isabeti yeniden izlendi ve ayağının çizgide olması nedeniyle isabet 2 sayıya döndü: 82-86. Gobert çizgide ikide bir atarak skoru 87-82'ye getirdi. Buğrahan devamında Gobert'in üzerinden isabet bularak farkı 3'e indirdi: 87-74. Devamında Heurtel topu kaybetti ve Furkan Korkmaz faulle durduruldu. Son 38 saniyeye girilirken Furkan ikide iki yaparak farkı 1'e indirdi: 87-86. Fransa hücumuna tam saha baskıyla yanıt verdik ancak Fransa'da kaçan hücumda ribaundu yine Gobert aldı ve 13.4 saniye kala çizgiye geldi. Gobert ikide sıfır attı ve son hücum bize geldi! Furkan Korkmaz topu kaybetti ve Fransa maçı 87-86 kazandı!

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TÜRKİYE - FRANSA MAÇI CANLI GELİŞMELER

🏆Avrupa Şampiyonası son 16 turu



🏀İlk yarı: 🇹🇷Türkiye 35-43 Fransa🇫🇷pic.twitter.com/EuZoC0EB8o — SPOR (@yenisafakspor) September 10, 2022

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Saat 13:00'da başlayan mücadele NTV kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDA 50. KARŞILAŞMA

Türkiye ile Fransa, bugüne kadar 49 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 16 kez parkeden galip ayrıldı. İki ülke ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler mücadeleden 47-33 mağlup ayrıldı.

Türkiye ile Fransa arasında son olarak 5 Ağustos 2019’da oynanan hazırlık maçında A Milli Takım, 74-69’luk skorla galip geldi.

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