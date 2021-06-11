Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda?

Türkiye ve İtalya 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak.

Türkiye - İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak.

EURO 2020 MAÇLARI HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

11 Haziran tarihinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İtalya ile karşılaşacağı mücadeleyle başlayacak olan 16’ncı Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tüm karşılaşmaları Tivibu ekranlarında da olacak.

Futbolda Avrupa’nın en büyüğünün belirleneceği şampiyonanın tüm heyecanı Tivibu ekranlarında olacak. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Euro 2020, 11 Haziran’da Türkiye-İtalya mücadelesi ile başlıyor. Millilerin tüm maçları Tivibu’dan da izlenebilecek. Sporseverler TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden de Türkiye maçlarını takip edebilecekler. Turnuvanın diğer karşılaşmaları da TRT ile birlikte S Sport ve S Sport2’den takip edilebilecek.

REKLAM

6 grupta 24 ülkenin mücadele edeceği Euro 2020, 11 farklı şehirde düzenlenecek. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın kazananı ise Londra’da Wembley Stadyumu’nda belirlenecek.

A Grubu’nda mücadele edecek olan Türkiye; İtalya, Galler ve İsviçre ile üst tur bileti alabilmek için yarışacak. Açılış maçında Roma’da İtalya karşısına çıkacak Ay-Yıldızlılar, daha sonra Bakü’de Galler ile kozlarını paylaşacak. Türkiye gruptaki son maçını ise yine Bakü’de İsviçre ile oynayacak.

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

REKLAM

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

EURO 2020 EV SAHİBİ HANGİ ÜLKELER?

Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'da 12 şehirde oynanacak.

EURO 2020'DA KAÇ TAKIM OYNAYACAK?

Euro 2020'da 24 takım oynayacak.

EURO 2020 HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Tarih: 11 Haziran - 11 Temmuz 2021

EURO 2020 HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

Açılış maçı, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Çeyrek final maçlarının oynanacağı kentler ise Saint-Petersburg, Münih, Bakü ve Roma. 7 ve 8 Temmuz'daki yarı final karşılaşmları ile 12 Temmuz'daki final maçı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

REKLAM

AY-YILDIZLILARIN MAÇ TAKVİMİ

12 Haziran İtalya (Roma)

17 Haziran İsviçre (Bakü)