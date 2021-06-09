Özgün Türkiye - İtalya maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (EURO 2020)
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Türkiye - İtalya maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (EURO 2020)

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye İtalya maçıyla başlayacak. Büyük heyecanın yaşanacağı, futbolseverlerin futbola doyacağı, kıyasıya mücadelenin olacağı EURO 2020 Türkiye İtalya maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da başlayacak. Peki, Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye - İtalya maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (EURO 2020)
Türkiye İtalya

Türkiye ve İtalya 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak.

Türkiye - İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak.

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

EURO 2020 EV SAHİBİ HANGİ ÜLKELER?

Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'da 12 şehirde oynanacak.

EURO 2020'DA KAÇ TAKIM OYNAYACAK?

Euro 2020'da 24 takım oynayacak.

EURO 2020 HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Tarih: 11 Haziran - 11 Temmuz 2021

EURO 2020 HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

Açılış maçı, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Çeyrek final maçlarının oynanacağı kentler ise Saint-Petersburg, Münih, Bakü ve Roma. 7 ve 8 Temmuz'daki yarı final karşılaşmları ile 12 Temmuz'daki final maçı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

AY-YILDIZLILARIN MAÇ TAKVİMİ

12 Haziran İtalya (Roma)

17 Haziran İsviçre (Bakü)

21 Haziran Galler (Bakü)

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