Türkiye - Norveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

A Millî Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye - Norveç maçı

8 Ekim Cuma günü oynanacak. Peki, Türkiye - Norveç maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

NORVEÇ MİLLİ TAKIMINDA ÜST ÜSTE SAKATLIK ŞOKU

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç Milli Takımı'nda Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ardından bir sakatlık haberi daha geldi.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye-Norveç maçını Felix Brych yönetecek. A Millî Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü Norveç ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

REKLAM

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.

STEFAN KUNTZ: İLERİ OYNAYIN

Isınma hareketlerinin ardından elle oynanan koordinasyon idmanı yapan futbolcular daha sonra taktik çalıştı. Taktik idman sırasında Teknik Direktör Stefan Kuntz, sık sık orta saha oyuncularını geriye oynamamaları konusunda uyararak “İleriye oynayın” dedi.

1,5 saat süren antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına yarın devam edecek. A Milli Takım’da cezalı olan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü, Norveç karşısında forma giyemeyecek.

REKLAM

SPOR Hamit Altıntop açıkladı: Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'a çağrılacak mı?