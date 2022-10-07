Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası Yarı Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ev sahipliğini yaptığımız Ampute Dünya kupasında Milli takımımız yarı finalde Özbekistan ile karşılaşacak. Son 16 Turu’nda Meksiya’yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Milli takımımız çeyrek finalde de Fas’ı 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Çıktığı maçları farklı kazanan milli takımımız finale emin adımlarla ilerliyor. Peki Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman? Maç hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar.

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