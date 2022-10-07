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Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası Yarı Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahipliğini yaptığımız Ampute Dünya kupasında Milli takımımız yarı finalde Özbekistan ile karşılaşacak. Son 16 Turu’nda Meksiya’yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Milli takımımız çeyrek finalde de Fas’ı 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Çıktığı maçları farklı kazanan milli takımımız finale emin adımlarla ilerliyor. Peki Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman? Maç hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası Yarı Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ampute futbol

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Ampute Futbol Dünya Kupası’nın yarı final maçında Özbekistan İle karşılaşacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada hedef mutlak galibiyet. Ay-Yıldızlı ekip Dünya kupasında bu maçı da rahat geçip şampiyonluğu hedefliyor.

TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma 07 Ekim Cuma akşamı saat 20:00’de başlayacak.

TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası yarı final karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ampute Futbol Milli Takımı çeyrek finale yükseldi
SPOR
Ampute Futbol Milli Takımı çeyrek finale yükseldi
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