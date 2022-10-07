Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası Yarı Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Ampute Futbol Dünya Kupası’nın yarı final maçında Özbekistan İle karşılaşacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada hedef mutlak galibiyet. Ay-Yıldızlı ekip Dünya kupasında bu maçı da rahat geçip şampiyonluğu hedefliyor.
TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma 07 Ekim Cuma akşamı saat 20:00’de başlayacak.
TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Özbekistan Ampute Dünya Kupası yarı final karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.