Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye’nin en fazla patente sahip üçüncü firması olan ve 3 binin üzerinde çalışanla ilaç üretimi ve arge çalışmaları yaparak, 50 ülkeye ilaç ihraç eden Neutec İlaç’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Bilgiç, Türkiye’de Koronavirüsle mücadele sürecini ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

TÜRKİYE BU SALGINI YENEBİLECEK GÜÇTEDİR

ANKA’dan Mehtap Belen’in sorularını yanıtlayan Mahmut Bilgiç, bugüne kadar Dünyada tespit edilen en saldırgan virüs olma özelliğini taşımasına rağmen Türkiye’nin Korona ile baş edebilecek konuma ve güce sahip olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİLGİ KİRLİLİĞİ OLUŞTURULARAK HALKA KORKU SALINIYOR

Covit-19 salgını hakkında sosyal medya üzerinden yapılan haberlerle halka korku salınmasını doğru bulmadığını kaydeden Mahmut Bilgiç, “Burada halkımız, sosyal medya üzerlerinden yapılan haberleri değil, değerli bilim adamlarımızın içinde olduğu ve Bakanlığa bağlı çalışan Bilim Kurulunun açıklamalarını dikkate almalıdır.Sosyal medya üstünden oluşturulan bilgi kirliliği ile halkımıza korku salınması doğru değildir.Bilimsel verilere dayanmayan bu sosyal medya bilgileri, kamuoyu üzerinde panik oluşturarak, Covit-19 virüsü ile mücadeleyi zayıflatmakla birlikte, toplum üzerinde psikolojik baskı oluşturmaktadır” açıklamasında bulundu.

İLAÇ VE GIDA TAKVİYESİ TEDARİKİNDE SIKINTI YOK

Türkiye genelinde sayıları 25 bini bulan eczanelerin aracılığı ile bağışık sistemini güçlendirecek ilaçlar ve gıda takviyelerinin halkın hizmetine sunulduğunu belirten Mahmut Bilgiç, “ Bu ilaçların tedarikinde her hangi bir yokluk ve tedarik sıkıntısı şu an kadar görülmedi. Halk sağlığını tehlikeye atacak internet üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerin kullanımı ve satışı ise yine bu süreçte engellendi” diye konuştu.

Bilgiç, bilim kurulu ve doktorlar tarafından önerilen ilaçlar dışında, internet üzerinden hastalığın tedavisi gibi duyurusu yapılan ürünlere ise halkın itibar etmemesini istedi.

VİRÜSE KARŞI TÜRKİYE’DE TEST AŞAMASINDA ÜRÜNLER VAR

Koronavirüs salgınına karşı dünyada uygulanan en son tedavi şekli ve ilaçların Türkiye’de de uygulandığına işaret eden Mahmut Bilgiç, virüse karşı geliştirilen ve test aşamasında bulunan ürünlerin olduğunu ancak bunun ne zaman sonuç vereceği konusunda tarih vermenin ise şu an için mümkün olmadığını söyledi.

VİRÜSE KARŞI İLAÇ VE AŞI GELİŞİRMEK İÇİN DÜNYADAN ÖNCE TÜRKİYE’DE BÜTÇE SINIRI KALDIRILDI

Salgınla mücadele konusunda ilaç ve aşı geliştirmek üzere olağanüstü bir çabanın söz konusu olduğunu vurgulayan Mahmut Bilgiç, TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın bütün bürokratik işlemleri bypass ederek çok kısa süre içerisinde 26 Mart’ta tüm üniversite ve araştırma kuruluşlarına, ilaç ve aşı geliştirme için bütçe sınırını kaldırma kararı alarak dünyanın önüne geçtiğini de bildirdi.

TÜRKİYE İLK ÖLÜM OLAYINDAN İKİ AY ÖNCE TEDBİR ALDI

Türkiye’nin ilk ölüm vakası açıklanmadan iki ay önce virüsle mücadele konusunda etkin tedbirler almaya başladığına dikkat çeken Bilgiç, Covit-19 salgınının dünyadaki ve Türkiye’deki yayılma sürecine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

DÜNYADA COVIT-19’UN SEYRİ:

-Virüsün Dünya sağlık örgütü tarafından ilk tanınma tarihi 7 Ocak 2020.

-11 Ocak 2020 tarihinde Çin’de ilk ölüm vakası gerçekleşmişti.

-13 Ocak 2020 tarihinde Çin dışında ilk vaka, Tayvanlı bir kişinin Çin Wuhan ziyareti dönüşü görüldü.

-23 Ocak 2020 tarihinde Wuhan şehri karantina alındı.. Dünya Sağlık Örgütü’nün, virüsün Çin dışında insanlar arasında yayıldığına dair bir kanıt olmadığı, bu sebeple uluslararası acil bir durumun olmadığına dair bir açıklaması da bu tarihte oldu.

-30 Ocak 2020 tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü, Çin’deki vaka sayısının 7 bin 700 ve ölüm sayının da 170’e yükselmesi ile Global Acil Durum ilan etti.

-Virüsün Avrupa’ya gelişi 31 ocak 2020 tarihinde oldu.. İspanya , İsveç, İngiltere ve Rusya ilk virüs vakasını bu tarihte bildirdiler.

-11 şubat 2020 tarihinde Dünya Sağlık Teşkilatı Korona virüsünün ismini, COVID-19 olarak koydu.

-14 şubat 2020 tarihinde Avrupa’da ilk ölüm Fransa’da gerçekleşti.

-19 şubat 2020 tarihinde İran ilk ölümü ve ilk vakayı bildirdi.

-22 şubat 2020 tarihinde İtalya’da Koronavirüs hastalığından ilk ölüm gerçekleşti.

-Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 ile ilgili olarak 28 Şubat 2020'de salgının tehdidini "Çok yüksek" seviyeye yükseltti.

-11 mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından, COVID-19’un pandemik salgın olduğu açıklandı.

TÜRKİYE’DE COVİD-19’UN SEYRİ:

-24 Ocak 2020 tarihinde, Çin’in Wuhan şehrinin karantina kapsamına alındığı gün Türkiye’de hava limanlarına termal kamera uygulaması başlatıldı.

-1 Şubat 2020 tarihinde Dünya Sağlık Teşkilatı’nın global acil durum ilanı ile aynı gün Türkiye Çin’e yapılan tüm uçuşları durdurdu.

-İran’ın ilk ölümü açıkladığı tarihin hemen arkasından, Türkiye İran ile tüm sınır kapılarını kapatıp uçuşlarını durdurdu.

-COVID-19 ile ilgili olarak, DSÖ 28 Şubat 2020'de Koronavirüs salgın tehdidini "Çok yüksek" seviyeye yükseltmesi ile birlikte Türkiye, İtalya, Güney Kore ve Irak ile olan uçuşlarını durdurdu ve Irak sınır kapısını kapattı ve aynı anda Irak sınırına sahra hastaneleri kuruldu.

-Türkiye’de, 11 Mart 2020 tarihinde yurt dışından gelen bir Türk Vatandaşında ilk vaka görüldü.

-Türkiye’de ilk ölüm, 17 Mart 2020 tarihinde açıklandı.

Virüsün Türkiye ve dünyada yayılma sürecine ilişkin karşılaştırmalı tablonun, ve Sağlık Bakanlığı tarafından ilk ölüm vakası görülmeden iki ay önce salgına karşı tedbir almasının virüsle mücadele konusunda Türkiye’nin etkin önlemler aldığının göstergesi olduğunu kaydeden Mahmut Bilgiç, “Virüsün çok özel, spesifik saldırgan yayılma tarzından dolayı, vatandaşımızın duyarlılığının çok daha büyük önem arz ettiği anlaşılmıştır” dedi.