Özgün 12 Kasımda saatler 1857 gösterdiğinde yurt genelinde deprem tatbikatı başlayacak
ÖZGÜN HABERLER

12 Kasım'da saatler 18.57 gösterdiğinde yurt genelinde deprem tatbikatı başlayacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu. Soylu, Türkiye'de ilk defa ülke çapında tatbikat yapılacağını söyledi. Soyulu,”Düzce depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız.” dedi. Peki Türkiye geneli deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye geneli deprem tatbikatı ne zaman saat kaçta?
Deprem tatbikatı mı var, ne zaman, saat kaçta?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım'da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

Deprem tatbikatı mesajı gelecek
Deprem tatbikatı mesajı gelecek

Türkiye genelindeki deprem tatbikatı saata kaçta?

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda "Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.

İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
ÖZGÜN
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
Rakip geliyor

Rakip geliyor

​Twitter'ın kurucusu yeni sosyal medya platformu kuruyor.
Bahçesinde öyle bir şey yetişti ki

Bahçesinde öyle bir şey yetişti ki

Limon sanıp tesadüfen dikti: Gören telefona sarılıyor.
İzmirliler LGBT dayatmasına karşı 6 Kasımda Büyük Aile Buluşması düzenleyecek

Bakan müjdeyi verdi: Kamu bankaları gereken desteği verecek.

​Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl diplomasisi için Putin ve Zelenskiy ile görüşecek.

​Brezilya'da seçim sonrası eylemler yaşanıyor

Sözcü Çelik: Kılıçdaroğlu bu provokasyondan dolayı özür dilemelidir.

​Yunanistan'da tekne battı: Çok sayıda yaralı ve kayıp var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.