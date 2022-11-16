A Milliler hazırlık maçında bugün İskoçya ile karşılaşacak. A Milli Takım, İskoçya maçıyla birlikte tarihinde 611. kez sahaya çıkmış olacak. Ay-yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Türkiye-İskoçya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Türkiye-İskoçya maçı hakemleri kimler?
Türkiye - İskoçya karşılaşmasını, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetecek. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. A Milli Takım, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İşte Türkiye - İskoçya kadrosu, Muhtemel 11'ler:
Türkiye-İskoçya muhtemel 11'ler
Türkiye:
- Uğurcan,
- Zeki,
- Ozan,
- Samet,
- Eren,
- Salih,
- Orkun,
- Hakan,
- Cengiz,
- Kerem,
- Cenk
İskoçya:
- Gordon,
- Ferguson,
- Patterson,
- Tierney,
- McGinn,
- Gilmour,
- McGregor,
- Robertson,
- McTominay,
- Christie,
- Fraser
Teknik Direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen A Milli Takım'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kuntz yönetiminde 13. müsabaka
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü. İki takım, İskoçya'yla ilk maçını 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynamış ve özel müsabakayı Türkiye 4-2 kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekibimizin gollerini Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol atmıştı.