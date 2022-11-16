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Türkiye - İskoçya kadrosu, Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında bugün İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetecek. Türkiye-İskoçya muhtemel ilk 11'ler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye İskoçya kadrosu belli oldu mu, Türkiye - İskoçya muhtemel ilk 11 kim olacak?
Türkiye İskoçya maçı muhtemel ilk 11'i

A Milliler hazırlık maçında bugün İskoçya ile karşılaşacak. A Milli Takım, İskoçya maçıyla birlikte tarihinde 611. kez sahaya çıkmış olacak. Ay-yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Türkiye-İskoçya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye-İskoçya maçı hakemleri kimler?

Türkiye - İskoçya karşılaşmasını, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetecek. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. A Milli Takım, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İşte Türkiye - İskoçya kadrosu, Muhtemel 11'ler:

Türkiye-İskoçya muhtemel 11'ler

Türkiye:

  1. Uğurcan,
  2. Zeki,
  3. Ozan,
  4. Samet,
  5. Eren,
  6. Salih,
  7. Orkun,
  8. Hakan,
  9. Cengiz,
  10. Kerem,
  11. Cenk

İskoçya:

  1. Gordon,
  2. Ferguson,
  3. Patterson,
  4. Tierney,
  5. McGinn,
  6. Gilmour,
  7. McGregor,
  8. Robertson,
  9. McTominay,
  10. Christie,
  11. Fraser

Teknik Direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen A Milli Takım'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kuntz yönetiminde 13. müsabaka

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü. İki takım, İskoçya'yla ilk maçını 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynamış ve özel müsabakayı Türkiye 4-2 kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekibimizin gollerini Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol atmıştı.

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