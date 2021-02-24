Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken veya bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir plaka takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, 27 plaka kodu ile karşılaştığında, 27 plaka kodu nerenin, 27 plaka kodu hangi şehre aitti diye düşünmeye başlar. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz.

27 plaka kodu nerenin? Hangi ile, şehre ait?

27 plaka kodu Türkiye'nin Gaziantep şehrine aittir. Plakası 27 kodu ile olan araçlar, Gaziantep iline kayıtlı demektir. Gaziantep telefon kodu ise 342’dir.

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Gaziantep Plaka Kodu - 27 Plaka Kodu

Eski adı Antep olan, Güney Anadolu Bölgesi içinde yer alan şehir, ülkemizin en gelişmiş şehirleri arasında yer alır. Sanayi ve ticaret açısından oldukça gelişmiştir. Anadolu Bölgesi ve Orta Doğu arasında bulunması ve liman şehirlerine yakın olması onun konumunu güçlendirir. Gaziantep ülkemizdeki en eski kentlerden birisi ve gelişimi hala devam ediyor. Kültürel alanda yemekleri, el sanatları dikkat çeker. Özellikle zengin mutfağı ile Türkiye’nin lezzet şehri olarak görülür.

2021 Gaziantep’in Nüfusu:

Ülkemizdeki 81 ilden biri olan Gaziantep’in nüfusu 2.101.157 olarak ölçülmüştür.

Gaziantep Nüfus 2021

2020 yılının sonunda elde edilen bu veriye göre Gaziantep şehir merkezi en kalabalık iller arasında Türkiye’de dokuzuncu sıradadır. Son 70 yıl içerisinde nüfusunda %534 artış gözlenmiştir. Bunun nedeni başka illerden aşırı göç almış olmasıdır. Güneydoğuda bulunan diğer şehirlerden ticaret ve sanayi amaçlı olarak göç almıştır.

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Gaziantep Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri:

Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Şehir tam olarak bölgenin Akdeniz bölgesi ile kesişim noktasında yer alır. İl merkezinin batısı Nur Dağı ile çevriliyken kuzeyde Kahramanmaraş, güneyde Kilis ve doğuda Nizip yer alır. Gaziantep Platosu üzerinde kurulu olan şehrinde birçok pınar bulunur fakat hiç göl yoktur. Doğal ormanı da bulunmayan şehirde kızılcam ağaçlarından ormanlar oluşturulmuştur. Hem karasal ilkim hem de Akdeniz iklimi hakimdir. Yaz aylarında hava çok sıcak, kış aylarında ise çok soğuktur. Havanın ulaştığı en yüksek sıcaklık 44 derece, en düşük sıcaklık -13 derece olmuştur.

Gaziantep’in Tarım Ürünleri:

Bu ilçemizde tarıma dayalı sanayi çok önemli yer tutar. Gaziantep tarım ürünleri arasında en önemlisi antepfıstığıdır. Türkiye’deki üretimin çoğunluğu bu ilimizden elde edilir. Şehir adını da bu tarım ürününden alır. Antep fıstığının dışında zeytin ve üzüm ürünlerinin üretiminde ön plandadır. Domates, acur, patlıcan, turp, havuç, haylan ve kış kabağı, tarhun, safran yöreye özgü tarım ürünlerindendir. Tarım ürünlerinin kurutularak kullanılması da sık sık rastlanır.

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Gaziantep’te Gezilecek Yerler:

Eski bir kent olduğu için birçok tarihi alanı bulunan şehrin merkezinde Gaziantep Kalesi vardır. Gaziantep’te gezilecek yerlerin başında hanlar, hamamlar, camiler gelir. Boyacı Camii, Kurtuluş Camii ve Şirvan Camii gibi tarihi camileri vardır. Tarihi Antep evleri ve şehirdeki müzeler de gezilebilir. Gaziantep ilindeki tarihi yerlerden bazıları şunlardır:

· Bakırcılar Çarşısı: Adını burada satılan bakırdan alan çarşı el sanatları için önemli bir yerdir. 400 yıllık geçmişi ile bakır işçiliğini gösteren tarihi bir çarşıdır.

· Naib Hamamı: Şehirdeki Gaziantep Kalesi’nin hemen güneyinde yer alır. 1640 yılında inşa edilmiş olan hamam önemli bir tarihi eserdir. 2009 yılında Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edilmiştir.

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Gaziantep’in Telefon Kodu:

Güneydoğuda bulunan illerimizden biri olan Gaziantep’in telefon kodu 342’dir. 0342 alan kodu ile bu şehirdeki sabit hatları arayabilirsiniz. Gelen çağrılarınızda 342 telefon kodu bulunuyorsa bu ilçedeki sabit hatlardan aranıyorsunuzdur.

Gaziantep’in Posta Kodu:

Gaziantep posta kodu 27000’dır. Bu ilimizin dokuz ilçesi bulunur. İlçelerin posta kodu şu şekildedir:

· Araban: 27650

· İslahiye: 27805

· Karkamış: 27880

· Nizip: 27700

· Nurdağı: 27840

· Oğuzeli: 27910

· Şahinbey: 27270

· Şehitkamil: 27620

· Yavuzeli: 27970

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Gaziantep’in İlçeleri:

Türkiye’nin kalabalık illerinden biri olan Gaziantep’in ilçeleri dokuz tanedir. Bunlardan Şahinbey ve Şehitkamil metropol ilçelerden kabul edilir. Ayrıca Şahinbey ilçesi Türkiye geneline baktığımızda en kalabalık dördüncü ilçe sırasında yer alır. Gaziantep ilindeki dokuz ilçe şu şekildedir:

· Araban

· İslahiye

· Karkamış

· Nizip

· Nurdağı

· Oğuzeli

· Şahinbey

· Şehitkamil

· Yavuzeli

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