Özgün Türkiye Plaka Kodları Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?
ÖZGÜN HABERLER

Türkiye Plaka Kodları! Ücretsiz Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye Plaka Kodları! Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye plaka kodları en çok merak edilenler arasında yer alır. Türkiye’de en çok 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 plaka kodları sorgulanır. Bunla birlikte en çok merak edilen şehir plakaları arasında da Eskişehir, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, İzmir ve Kayseri plaka kodları yer alıyor. Plaka kodları kadar araştırılan bir diğer konu da araç plaka sorgulama hakkında detaylardır. İşte şehirlerin sahip oldukları Türkiye plaka kodları ve araç plaka sorgulama hakkında detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye plaka kodları
Türkiye plaka kodları

Türkiye’de 81 il için ayrı plaka kodu vardır. Plakaların başında yer alan bu kodlar araçların hangi şehirde ikamet ettiğini gösterir. Plaka kodu sorgulamak için herhangi bir kuruma gidilmeye gerek yoktur. Tamamen internet üzerinden tüm sorgulama işlemleri yapılabilir. Bu sebeple plaka sorgulama işlemleri oldukça pratiktir. Plaka sorgulamanın ardından plaka kodu sorgulama işlemi çok kolay ve kısa bir işlemdir. 81 il için Türkiye plaka kodları şunlardır:

Türkiye Plaka Kodlarıil
01 Nerenin Plakası

Adana

02 Nerenin Plakası

Adıyaman

03 Nerenin Plakası

Afyon

04 Nerenin PlakasıAğrı
05 Nerenin Plakası

Amasya

06 Nerenin Plakası

Ankara


07 Nerenin PlakasıAntalya
08 Nerenin Plakası

Artvin

09 Nerenin PlakasıAydın
10 Nerenin PlakasıBalıkesir
11 Nerenin Plakası

Bilecik

12 Nerenin Plakası

Bingöl

13 Nerenin Plakası

Bitlis

14 Nerenin PlakasıBolu
15 Nerenin PlakasıBurdur
16 Nerenin PlakasıBursa
17 Nerenin PlakasıÇanakkale
18 Nerenin PlakasıÇankırı
19 Nerenin PlakasıÇorum
20 Nerenin PlakasıDenizli
21 Nerenin PlakasıDiyarbakır
22 Nerenin PlakasıEdirne
23 Nerenin PlakasıElazığ
24 Nerenin PlakasıErzincan
25 Nerenin PlakasıErzurum
26 Nerenin PlakasıEskişehir
27 Nerenin PlakasıGaziantep
28 Nerenin PlakasıGiresun
29 Nerenin PlakasıGümüşhane
30 Nerenin PlakasıHakkari
31 Nerenin PlakasıHatay
32 Nerenin PlakasıIsparta
33 Nerenin PlakasıMersin
34 Nerenin Plakasıİstanbul
35 Nerenin Plakasıİzmir
36 Nerenin PlakasıKars
37 Nerenin PlakasıKastamonu
38 Nerenin PlakasıKayseri
39 Nerenin PlakasıKırklareli
40 Nerenin PlakasıKırşehir
41 Nerenin PlakasıKocaeli
42 Nerenin PlakasıKonya
43 Nerenin PlakasıKütahya
44 Nerenin PlakasıMalatya
45 Nerenin PlakasıManisa
46 Nerenin PlakasıKahramanmaraş
47 Nerenin PlakasıMardin
48 Nerenin PlakasıMuğla
49 Nerenin PlakasıMuş
50 Nerenin PlakasıNevşehir
51 Nerenin PlakasıNiğde
52 Nerenin PlakasıOrdu
53 Nerenin PlakasıRize
54 Nerenin PlakasıSakarya
55 Nerenin PlakasıSamsun
56 Nerenin Plakası
Siirt
57 Nerenin PlakasıSinop
58 Nerenin PlakasıSivas
59 Nerenin PlakasıTekirdağ
60 Nerenin PlakasıTokat
61 Nerenin PlakasıTrabzon
62 Nerenin PlakasıTunceli
63 Nerenin PlakasıŞanlıurfa
64 Nerenin PlakasıUşak
65 Nerenin PlakasıVan
66 Nerenin PlakasıYozgat
67 Nerenin PlakasıZonguldak
68 Nerenin PlakasıAksaray
69 Nerenin PlakasıBayburt
70 Nerenin PlakasıKaraman
71 Nerenin PlakasıKırkkale
72 Nerenin Plakası
Batman
73 Nerenin PlakasıŞırnak
74 Nerenin Plakası
Bartın
75 Nerenin Plakası
Ardahan
76 Nerenin Plakası
Iğdır
77 Nerenin PlakasıYalova
78 Nerenin PlakasıKarabük
79 Nerenin PlakasıKilis
80 Nerenin PlakasıOsmaniye
81 Nerenin PlakasıDüzce

Araç Plaka Sorgulama

Araç plaka kodu sorgulama dört farklı şekilde yapılabilir. Bu dört farklı sorgulama yönteminden en çok tercih edileni e-devlet aracılığıyla plaka kodu sorgulamasıdır. Araç plaka kodu sorgulama işlemi sonucunda araç satın almak isteyen kişiler araç ile ilgili tüm bilgilere sahip olabilirler.

E-Devlet ile Plaka Kodu Sorgulama

E-devletle plaka sorgulama turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır. E-devlet internet adresine girildikten sonra e-hizmetler bağlantısından “Emniyet Genel Müdürlüğü” menüsü seçilir. Buradan “Araç Plaka Sorgulama” kutucuğuna basılır. Ardından plaka sorgulaması yapılabilir. Plaka kodunun hangi ile ait olduğu internet üzerinden araştırılabilir.

SMS ile Araç Plaka Sorgulama

Mobil operatörlerden 7 TL bir ücret karşılığında araç plaka sorgulama işlemi yapılabilir. Plaka sorgulaması yapmak isteyen kişilerin “DETAY” yazıp 5664’e kısa mesaj göndermeleri gerekir. Plaka sorgulaması yapan kişilerin plaka kodu sorgulaması yapmak için plakadaki ilk iki rakamı internet üzerinden araştırmaları gerekir. Bu sayede aracın plakasının kodunun hangi ile ait olduğu bulunabilir.

EGM ile Araç Plaka Sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü ile plaka sorgulamak isteyen kişilerin öncelikle www.egm.gov.tr internet adresine giriş yapmaları gerekir. Bu internet adresinde “Trafik Cezası Sorgulama ve Otopark Sorgulama” bağlantısına girildikten sonra gerekli araç bilgileri girilir. Böylece araç plaka sorgulama yapılmış olur. Araç plaka kodu ise plakadaki ilk iki rakamın internet üzerinden aratılması sonucu bulunur. Örnek vermek gerekirse 34 ile başlayan bir plaka İstanbul kodlu bir plakadır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Araç Plaka Sorgulama

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile araç sorgulaması yapmak isteyen kişilerin öncelikle www.sbm.gov.tr internet adresine giriş yapmaları gerekir. Bu internet adresine giriş yapıldıktan sonra “Sorgulamalar ve Online İşlemler” bağlantısından araç plaka sorgulama işlemi yapılabilir. Araç plaka kodu sorgulaması ile bu bağlantıda yer alır. Araç plaka kodunu öğrenen bir kişi plaka kodunun hangi ile ait olduğunu öğrenmek için ise internet üzerinden araştırma yapması gerekir.

Abone Ol Google News
Valilik uyardı

Valilik uyardı

​Sakarya'da karantina sayısı açıklandı.
Bu da mı tesadüf!

Bu da mı tesadüf!

​HDP'li Demirtaş'ın PKK'lı kardeşinin kitabı İBB'ye ait kitapçıdan satışa çıktı.
AK Partide sürpriz isimler

AK Parti'de
sürpriz isimler

İstanbul yeni il yönetimi belli oldu.
Yıl sonuna <br>kadar uzatıldı

Yıl sonuna
kadar uzatıldı

​Bakan Zümrüt Selçuk, haberi duyurdu.
Fiyat düşüşü için tarih verdiler

Fiyat düşüşü için tarih verdiler

​İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı.
Verilmeyecek hiçbir<br>hesabımız yok

Verilmeyecek hiçbir
hesabımız yok

Ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği iddiasına cevap verdi.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.
Sayılar tedirgin edici

Sayılar tedirgin edici

Vaka sayılarındaki son durum açıklandı.

Salı günü açıklanacak

Salı günü açıklanacak

​Erdoğan, tüm kesimlerin beklediği haberi verdi.
'Çay sohbetleri' yasaklandı

'Çay sohbetleri' yasaklandı

​En çok vaka görülen ilde kritik eşik aşılınca karar alındı.
'İstanbul'u yeniden kazanacağız'

'İstanbul'u yeniden kazanacağız'

​AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilk konuşmasında söz verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.