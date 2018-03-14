TÜRKİYE’YE 1 MİLYAR DOLARLIK KÖRFEZ VE UZAKDOĞU SERMAYESİ GETİRDİLER, FAZLA GAYRİMENKUL STOĞUNU ERİTECEKLER

OTUGROUP, ana yatırımcısı olarak geliştirdiği ve ürettiği kripto para birimi olan Korindon Coin ile, sahip olduğu hacim ve arkasında bulunan blok zincir yani blockchain teknolojisi ile birlikte, petrol ve gaz harici diğer doğal kaynakların da alım-satımlarında işlem yapabilecek kapasiteye sahiptir. Altın, Gümüş, Paladyum vb. Emtia’ların alım-satımları, düşük komisyon, yüksek emisyon ve yüksek hızlı işlem gücü ile çok kolay ve kâr oranını maksimuma çıkaran sistem sayesinde ise kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

KORINDON COIN’İN, İLK ETAPTA 14 MİLYON ADET HİSSESİ HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILACAK”

Fon içerisine halkın da dahil olması için, Korindon, halka açık arz şeklinde 1 KOR / 10 Dolar şeklinde satışlara açılmıştır.

Toplamda 14 milyon adet Korindon ön satış sürecinde halka arz edilecek olup, 2 ay sonrasında da borsaya kote edilecektir. toplamda 70 milyon adet üretim ile

OTUGROUP, ana yatırımcısı olarak geliştirdiği ve ürettiği kripto para birimi olan Korindon Coin ile, sahip olduğu hacim ve arkasında bulunan blok zincir yani blockchain teknolojisi ile birlikte, petrol ve gaz harici diğer doğal kaynakların da alım-satımlarında işlem yapabilecek kapasiteye sahiptir. Altın, Gümüş, Paladyum vb. Emtia’ların alım-satımları, düşük komisyon, yüksek emisyon ve yüksek hızlı işlem gücü ile çok kolay ve kâr oranını maksimuma çıkaran sistem sayesinde ise kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

KORINDON COIN’İN, İLK ETAPTA 14 MİLYON ADET HİSSESİ HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILACAK”

Fon içerisine halkın da dahil olması için, Korindon, halka açık arz şeklinde 1 KOR / 10 Dolar şeklinde satışlara açılmıştır.

Toplamda 14 milyon adet Korindon ön satış sürecinde halka arz edilecek olup, 2 ay sonrasında da borsaya kote edilecektir. toplamda 70 milyon adet üretim ile

Aralarında dünyanın en büyük petrol rafinerilerine sahip ve üretim bakımından 260 milyar varil kapasiteye sahip Suudi kraliyet petrol şirketi ve Fortune 500 arasında yer alan bir çok şirketi kapsayan bir yatırım fonu kuruldu. Fon, dünya çapında gayrimenkul, inşaat, otomotiv, hammadde üretimi, finans ve teknoloji alanında yapacağı yatırımların ilkini blockchain teknolojileri üzerine gerçekleştiriyor. OTUGROUP’un ana yatırımcı olarak yatırım yaptığı ve son zamanlarda meşhur olan Kripto Paralara bir yenisini ekleyen Korindon, ismini yakutun ham halinden alıyor.

OTUGROUP Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tolgay ULUSOY

“FON, TÜRKİYE’DE ÇOK FAZLA BİRİKEN GAYRİMENKUL STOĞUNU ERİTECEK”

OTUGROUP’un yönetici olarak başını çektiği yatırım fonu, başlıkta belirtildiği gibi Türkiye’de son zamanlarda lokomotif sektör haline gelen gayrimenkul sektörünün çok fazla büyümesiyle oluşan arz talep dengesizliğine bir çözüm üretmek için harekete geçti, fon ilk etapta gayrimenkullere 100 Milyon Dolarlık bir bütçe ayıracak.

“GAYRİMENKULDE EKSPERTİZ FİYATININ YARISINA DÖNEMİ BİTİYOR”

OTUGROP Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tolgay Ulusoy; “Daha önceleri toplamda 1 milyon m2 proje geliştirmiş birisi olarak edindiğim tecrübelere istinaden bir süre inşaat yapmaktan kaçınıyorum. Çünkü Türkiye’de, gayrimenkul stoğunun fazla olması nedeniyle satışlarda güçlük yaşanıyor. Bunun bir diğer nedeni ise konjektürel olaylar silsilesi, körfez sermayesi ve avrupa, son 10 yıl içerisinde Türkiye’ye yaptığı yatırımları 2 yıldır aksatıyor. Bankalarda çok fazla stok mal var ve bankalar şu an ülkede gayrimenkul zengini konumunda, bunun önüne geçmek için yabancı sermayeyi getirmek şart. Biz de bu sermayeyi ülkemize getiriyoruz ve kelepircilerin çıkıp, ekspertiz fiyatının yarısına mal alma modasını sona erdireceğiz. İnsanlar yatırımlarının karşılığını almalı” diyor.

“KONUT, İŞYERİ VE İMARLI ARAZİLERİ SATIN ALIYORUZ”

Fon, konut, işyeri ve imarlı arazileri banka ekspertiz değerini aşmayacak şekilde minimum 12 ay vade ile satın alıyor. Fakat gayrimenkul üzerinde herhangi bir şerh, mahkeme emri veya ipotek olmaması gerekiyor. Şartları karşılayan mülkleri Fon internet sitesinde bulunan iletişim bilgilerinden faydalanarak göndermek gerekiyor.

“FON, PETROL VE GAZ DIŞINDA DİĞER DOĞAL KAYNAKLAR VE KIYMETLİ MADENLERE DE YATIRIM YAPMA İMKANI SUNACAK”

OTUGROUP, ana yatırımcısı olarak geliştirdiği ve ürettiği kripto para birimi olan Korindon Coin ile, sahip olduğu hacim ve arkasında bulunan blok zincir yani blockchain teknolojisi ile birlikte, petrol ve gaz harici diğer doğal kaynakların da alım-satımlarında işlem yapabilecek kapasiteye sahiptir. Altın, Gümüş, Paladyum vb. Emtia’ların alım-satımları, düşük komisyon, yüksek emisyon ve yüksek hızlı işlem gücü ile çok kolay ve kâr oranını maksimuma çıkaran sistem sayesinde ise kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

KORINDON COIN’İN, İLK ETAPTA 14 MİLYON ADET HİSSESİ HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILACAK”

Fon içerisine halkın da dahil olması için, Korindon, halka açık arz şeklinde 1 KOR / 10 Dolar şeklinde satışlara açılmıştır.

Toplamda 14 milyon adet Korindon ön satış sürecinde halka arz edilecek olup, 2 ay sonrasında da borsaya kote edilecektir. toplamda 70 milyon adet üretim ile

OTUGROUP, ana yatırımcısı olarak geliştirdiği ve ürettiği kripto para birimi olan Korindon Coin ile, sahip olduğu hacim ve arkasında bulunan blok zincir yani blockchain teknolojisi ile birlikte, petrol ve gaz harici diğer doğal kaynakların da alım-satımlarında işlem yapabilecek kapasiteye sahiptir. Altın, Gümüş, Paladyum vb. Emtia’ların alım-satımları, düşük komisyon, yüksek emisyon ve yüksek hızlı işlem gücü ile çok kolay ve kâr oranını maksimuma çıkaran sistem sayesinde ise kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

KORINDON COIN’İN, İLK ETAPTA 14 MİLYON ADET HİSSESİ HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILACAK”

Fon içerisine halkın da dahil olması için, Korindon, halka açık arz şeklinde 1 KOR / 10 Dolar şeklinde satışlara açılmıştır.

Toplamda 14 milyon adet Korindon ön satış sürecinde halka arz edilecek olup, 2 ay sonrasında da borsaya kote edilecektir. toplamda 70 milyon adet üretim ile



OTUGROUP, ana yatırımcısı olarak geliştirdiği ve ürettiği kripto para birimi olan Korindon Coin ile, sahip olduğu hacim ve arkasında bulunan blok zincir yani blockchain teknolojisi ile birlikte, petrol ve gaz harici diğer doğal kaynakların da alım-satımlarında işlem yapabilecek kapasiteye sahiptir. Altın, Gümüş, Paladyum vb. Emtia’ların alım-satımları, düşük komisyon, yüksek emisyon ve yüksek hızlı işlem gücü ile çok kolay ve kâr oranını maksimuma çıkaran sistem sayesinde ise kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

KORINDON COIN’İN, İLK ETAPTA 14 MİLYON ADET HİSSESİ HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILACAK”

Fon içerisine halkın da dahil olması için, Korindon, halka açık arz şeklinde 1 KOR / 10 Dolar şeklinde satışlara açılmıştır.

Toplamda 14 milyon adet Korindon ön satış sürecinde halka arz edilecek olup, 2 ay sonrasında da borsaya kote edilecektir. toplamda 70 milyon adet üretim ile sınırlandırılacaktır. Korindon Card ise, Visa ve Master Card işbirlikleri ile birlikte belirtilen iş takvimine göre, minimum 4.000TL’lik Fon yatırımı yapan yatırımcılara ücretsiz olarak gönderilecektir. Bu kart ile, dünyanın her yerinde anında nakit çevrimi ve alışveriş özelliği ile dilendiğince harcama sağlanabilecektir. Yüklü yatırımlar ve anlaşmalar gereğince, Korindon’un az ve sınırlı sayıda üretilmesi karşılığında borsaya kote edildiğinde çok yüksek fiyattan giriş yapması hedeflenmektedir.Korindon fonu ve Korindon Coin’i detaylı incelemek ve satın almak için; www.korindon.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız; https://korindon.network/