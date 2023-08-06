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Son dakika… Avrupa Birliği’nden vize serbestisi konusunda tarih verildi

Vize serbestisi, vizesiz seyahat hakkının olduğu ülkeler arasında karşılıklı olarak uygulanan bir anlaşmadır. Vize serbestisi anlaşmasında bulunan ülkeler, vatandaşlarının diğer ülkelere vizesiz seyahat etmesine izin verir. Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, Türkiye’nin vize serbestisi konusunun sonbaharda görüşüleceğini duyurdu. İşte AB’den gelen vize serbestisi açıklamasının detayları.

11:18 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Avrupa Birliği tarih verdi: Türkiye'ye vize serbestisi için flaş açıklama!

Avrupa Birliği tarih verdi: Türkiye'ye vize serbestisi için flaş açıklama!

Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, Türkiye’nin vize serbestisi konusunun sonbaharda görüşüleceğini duyurdu. Söz konusu yetkili, "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir" ifadelerini kullandı.

Vize serbestisi nedir?

Vize serbestisi, vizesiz seyahat hakkının olduğu ülkeler arasında karşılıklı olarak uygulanan bir anlaşmadır. Vize serbestisi anlaşmasında bulunan ülkeler, vatandaşlarının diğer ülkelere vizesiz seyahat etmesine izin verir. Vize serbestisi anlaşmaları, turizm, ticaret ve kültürel işbirliğini teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Vize serbestisi anlaşması nedir?

Vize serbestisi anlaşmaları, genellikle iki ülke arasında imzalanır. Ancak, bazı durumlarda, birden fazla ülke tarafından imzalanan bölgesel vize serbestisi anlaşmaları da vardır. Örneğin, Avrupa Birliği (AB), 26 üye ülke arasında vize serbestisi anlaşmasına sahiptir.

Vize serbestisi anlaşmaları, genellikle belirli koşullara tabidir. Örneğin, vize serbestisi anlaşmasında bulunan ülkeler, vatandaşlarının diğer ülkelere vizesiz seyahat edebilmeleri için belirli bir süreliğine kalmalarına izin verebilir. Vize serbestisi anlaşmalarında bulunan ülkeler, vatandaşlarının diğer ülkelere vizesiz seyahat edebilmeleri için belirli bir miktar paraya sahip olmalarına da izin verebilir.

Vize serbestisi anlaşmaları, ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek ve ticareti kolaylaştırmak için önemli bir araçtır. Vize serbestisi anlaşmaları, turistlerin ve iş adamlarının ülkeler arasında daha kolay seyahat etmelerini sağlar. Bu da, ülkeler arasında ticareti ve turizmi teşvik eder. Vize serbestisi anlaşmaları, ayrıca ülkeler arasında kültürel işbirliğini de teşvik eder.


Güncel pasaport harç ücretleri belirlendi
Güncel pasaport harç ücretleri belirlendi

2023 pasaport harcı ücreti, yurt dışına çıkmak için pasaport almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pasaport ücretleri yılda bir kere değerleme oranı kapsamında değişiyor. 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretlerine zam Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, en uygun pasaport harcı bin 304 lira 50 kuruş oldu.Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. 2023 Temmuz ayında pasaportların değerleme oranına gelen yeni zamla birlikte 6 ay süreli pasaport ücreti 1.535,55 ₺ oldu. Peki 2023 pasaportlar harçları ne kadar? 1, 2, 3 yıl ve üzeri pasaport fiyatları kaç lira, TL oldu? İşte detaylar.


#vize serbestisi
#Avrupa Birliği
#AB
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