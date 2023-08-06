Avrupa Birliği tarih verdi: Türkiye'ye vize serbestisi için flaş açıklama!
Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, Türkiye’nin vize serbestisi konusunun sonbaharda görüşüleceğini duyurdu. Söz konusu yetkili, "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir" ifadelerini kullandı.
Vize serbestisi nedir?
Vize serbestisi, vizesiz seyahat hakkının olduğu ülkeler arasında karşılıklı olarak uygulanan bir anlaşmadır. Vize serbestisi anlaşmasında bulunan ülkeler, vatandaşlarının diğer ülkelere vizesiz seyahat etmesine izin verir. Vize serbestisi anlaşmaları, turizm, ticaret ve kültürel işbirliğini teşvik etmek için tasarlanmıştır.
Vize serbestisi anlaşması nedir?
Vize serbestisi anlaşmaları, genellikle iki ülke arasında imzalanır. Ancak, bazı durumlarda, birden fazla ülke tarafından imzalanan bölgesel vize serbestisi anlaşmaları da vardır. Örneğin, Avrupa Birliği (AB), 26 üye ülke arasında vize serbestisi anlaşmasına sahiptir.
Vize serbestisi anlaşmaları, genellikle belirli koşullara tabidir. Örneğin, vize serbestisi anlaşmasında bulunan ülkeler, vatandaşlarının diğer ülkelere vizesiz seyahat edebilmeleri için belirli bir süreliğine kalmalarına izin verebilir. Vize serbestisi anlaşmalarında bulunan ülkeler, vatandaşlarının diğer ülkelere vizesiz seyahat edebilmeleri için belirli bir miktar paraya sahip olmalarına da izin verebilir.
Vize serbestisi anlaşmaları, ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek ve ticareti kolaylaştırmak için önemli bir araçtır. Vize serbestisi anlaşmaları, turistlerin ve iş adamlarının ülkeler arasında daha kolay seyahat etmelerini sağlar. Bu da, ülkeler arasında ticareti ve turizmi teşvik eder. Vize serbestisi anlaşmaları, ayrıca ülkeler arasında kültürel işbirliğini de teşvik eder.