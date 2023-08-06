2023 pasaport harcı ücreti, yurt dışına çıkmak için pasaport almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pasaport ücretleri yılda bir kere değerleme oranı kapsamında değişiyor. 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretlerine zam Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, en uygun pasaport harcı bin 304 lira 50 kuruş oldu.Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. 2023 Temmuz ayında pasaportların değerleme oranına gelen yeni zamla birlikte 6 ay süreli pasaport ücreti 1.535,55 ₺ oldu. Peki 2023 pasaportlar harçları ne kadar? 1, 2, 3 yıl ve üzeri pasaport fiyatları kaç lira, TL oldu? İşte detaylar.