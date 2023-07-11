TÜRKŞEKER 1000 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 6 ay süre ile istihdam edilmek üzere bin kişilik geçici işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edilmek üzere bin kişilik geçici işçi alımı yapılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.