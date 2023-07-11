TÜRKŞEKER 1000 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 6 ay süre ile istihdam edilmek üzere bin kişilik geçici işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edilmek üzere bin kişilik geçici işçi alımı yapılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.
TÜRKŞEKER 1000 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
- Atanacağı pozisyona ilişkin mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi
- Tehlikeli/çok tehlikeli işlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalşmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekkülü resmi sağlık kuruluşlarındandan sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
- G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
TÜRKŞEKER 1000 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz'da yapılabilecek.
HANGİ MESLEK GRUPLARINA ALIM YAPILACAK?
Alımı Yapılacak Geçici İşçilerin Dağılımı:
Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni 404
Kimya Teknisyeni 344
Makine Teknisyeni 78
Makine Bakım Onarım Teknisyeni 42
İş Makinaları Operatörü 31
Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 28
Tarım Makinaları Teknisyeni 20
İnşaat Teknisyeni 18
Elektrik Teknisyeni 15
Bilgisayarlı Makine Teknisyeni 11
Metal Teknolojisi Teknisyeni 6
Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3