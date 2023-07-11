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Türkşeker 1000 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker AŞ fabrikalarına 1000 geçici işçi alacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkşeker'e 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 6 ay süreyle 1000 geçici işçi alımı yapılacak. Peki işçi Türkşeker 1000 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır? Hangi meslek gruplarına alım yapılacak? İşte tüm soruların yanıtları.

11:32 . 11/07/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
TÜRKŞEKER 1000 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır?

TÜRKŞEKER 1000 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 6 ay süre ile istihdam edilmek üzere bin kişilik geçici işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edilmek üzere bin kişilik geçici işçi alımı yapılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

TÜRKŞEKER 1000 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

  1. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
  2. Atanacağı pozisyona ilişkin mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi
  3. Tehlikeli/çok tehlikeli işlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalşmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekkülü resmi sağlık kuruluşlarındandan sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
  4. G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

TÜRKŞEKER 1000 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz'da yapılabilecek.

HANGİ MESLEK GRUPLARINA ALIM YAPILACAK?

Alımı Yapılacak Geçici İşçilerin Dağılımı:

Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni 404

Kimya Teknisyeni 344

Makine Teknisyeni 78

Makine Bakım Onarım Teknisyeni 42

İş Makinaları Operatörü 31

Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 28

Tarım Makinaları Teknisyeni 20

İnşaat Teknisyeni 18

Elektrik Teknisyeni 15

Bilgisayarlı Makine Teknisyeni 11

Metal Teknolojisi Teknisyeni 6

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3



#Türkşeker
#işkur
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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