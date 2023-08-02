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Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor

Dünyaca ünlü mikro blog sitesi Twitter, çöktüğüne ilişkin aramalarla gündeme geldi. Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan ve ülkemizde de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi olan Twitter ile ilgili; Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek gibi soruların yanıtları araştırılıyor. 2 Ağustos Çarşamba Twitter düzeldi mi, sorun ne? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

09:35 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Twitter

Twitter

Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü soruları, sosyal medya platformuna erişim sağlayamayan kullanıcıların gündemini oluşturuyor. Zaman zaman siteye erişimde ya da uygulama üzerinden Twitter durduruldu ve kullanım limiti aşıldı hatası ile karşı karşıya kalabilen kullanıcılar Twitter neden açılmıyor soruları ile de cevap aranan konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 2 Ağustos 2023 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ ÇALIŞIYOR? (2 AĞUSTOS 2023)

Kullanıcı raporlarına göre 2 Ağustos Çarşamba günü Twitter'da herhangi bir erişim sorunu bulunmuyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor. Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeleri anlık olarak haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

TWITTER SORUNU VE ÇÖZÜMÜ

Twitter’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığına bakılabilir.Uygulamanın son sürümü telefona kurulup tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.



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