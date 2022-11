Elon Musk Twitter ‘mavi tik’in ücretini açıkladı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı.

Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı.

Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak mavi tik hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı.

Musk açıklamasında, Twitter'daki mavi tik uygulamasını, lordlar ve köylüler sistemi olarak niteledi. Bunun "saçmalık" olduğunu belirtti.

REKLAM

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

TWİTTER MAVİ TİK NEDİR?

Twitter'daki mavi onay rozeti kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeni için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olamsı gerekmektedir.

MAVİ TİK NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Twitter'da mavi tik almak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. Twitter hesabını açtıktan sonra Ayarlar ve Gizlilik sayfasının ardından Hesap Ayarları sayfasına gidin. Onaylanma isteğinde bulun seçeneğini bulup tıklayın. Artık onay süreciniz başladı.

Ancak bu işlemleri yapıp en sonunda onaylanma isteğinde bulun seçeneğini göremeyebilirsiniz. Bunun için istenen bazı şartlar şu şekilde:

REKLAM

*Profil resminiz olmalı.

*Kapak resminiz olmalı.

*Tam adınız olmalı.

*İnternet siteniz ekli olmalı.

ELON MUSK’IN TWITTER PLANLARI

Elon Musk, Twitter'da daha uzun videolara ve genişletilmiş karakter sayısına izin vermeye açık olduğunu söyledi.

Twitter kullanıcıları uzun zamandır daha fazla karakter sayısı ve daha uzun videolar yayınlamak istiyorlardı ve Elon Musk da artık bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

Bir Twitter kullanıcısı, Musk'a; “Karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz veya en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz? Kamusal söylem için daha iyi olur, değil mi?” diye sordu. Musk da “Kesinlikle” yanıtını vererek, değişikliğin gelebileceğine dair yeşil ışık yaktı.

REKLAM

Twitter şu anda tweet'leri 280 karakterle sınırlandırıyor. Musk ayrıca, kullanıcıların Twitter'da yayınlayabilecekleri videoların uzunluğunu artırmayı düşündüğünü de ima etti.