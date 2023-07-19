Uçak bileti tavan fiyat 2023 arttı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile birlikte iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, yaklaşık yüzde 43’lük bir artışla revize edildi. İşte İç hat uçak bileti tavan fiyatı.

İç hat uçuş tavan fiyatı ne kadar oldu?

İç hat uçuş tavan fiyatı ne kadar oldu?

Habertürk'te yer alan habere göre; tavan fiyatın yükselmesinin ardından hava yolu şirketleri çeşitli noktalara 1.650 TL'ye bilet satışına başladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti.

Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti.