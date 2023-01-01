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Dünya
Uçak Himalayalara çakıldı: 68 kişi hayatını kaybetti
Yeti Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Nepal’de Himalaya Dağları’nın eteğindeki sarp bölgede düştü. Birçok ülkeden turistlerin de bulunduğu uçaktaki 68 kişi hayatını kaybetti.
3:45 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nepal’de 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düşmesi sonucu68 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nepal’de 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düşmesi sonucu68 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Asya ülkesi Nepal’in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düşmesi sonucu aralarında birçok ülkeden turistlerin de olduğu 68 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kathmandu Post’un haberine göre, başkent Katmandu’dan Pokhara’ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yolları’na ait “ATR 72” tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü. Kazaya ilişkin görüntülerde, Himalaya Dağları’nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanın çıkması yer aldı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kaski bölgesi idari yetkililerinden Tek Bahadur K.C, Pokhara Uluslararası Havalimanı’na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta 68 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti. Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirildi. Çevrim içi hava trafiği takip sitesi “Flightradar24.com” verilerine göre, kaza yapan 15 yıllık “ATR 72” tipi uçak “güvenilmez verilere sahip bir sinyal aktarıcı” ile donatılmıştı. Ülkede bugün ulusal yas ilan edildi. Hükümet, kazanın soruşturulması için Turizm Bakanı Nagendra Ghimire başkanlığında 5 kişilik bir komitenin kurulmasına karar verdi.

BİR UÇAK KAZASI DA G. AFRİKA’DA

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Johannesburg kentinin Nasrec bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Nepal
#Himalayalar
#Uçak Kazası
#Asya
2 saat önce
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Uçak Himalayalara çakıldı: 68 kişi hayatını kaybetti
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