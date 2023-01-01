Uçak Himalayalara çakıldı: 68 kişi hayatını kaybetti

Asya ülkesi Nepal’in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düşmesi sonucu aralarında birçok ülkeden turistlerin de olduğu 68 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kathmandu Post’un haberine göre, başkent Katmandu’dan Pokhara’ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yolları’na ait “ATR 72” tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü. Kazaya ilişkin görüntülerde, Himalaya Dağları’nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanın çıkması yer aldı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kaski bölgesi idari yetkililerinden Tek Bahadur K.C, Pokhara Uluslararası Havalimanı’na 1,6 kilometre mesafede, Seti Nehri Vadisi yakınında düşen uçakta 68 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti. Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirildi. Çevrim içi hava trafiği takip sitesi “Flightradar24.com” verilerine göre, kaza yapan 15 yıllık “ATR 72” tipi uçak “güvenilmez verilere sahip bir sinyal aktarıcı” ile donatılmıştı. Ülkede bugün ulusal yas ilan edildi. Hükümet, kazanın soruşturulması için Turizm Bakanı Nagendra Ghimire başkanlığında 5 kişilik bir komitenin kurulmasına karar verdi.

BİR UÇAK KAZASI DA G. AFRİKA’DA