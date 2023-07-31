Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi araştırmaları yeni eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala yoğunluk kazandı. Başvuruları e devlet aracılığı ile gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik hakkında bilgiler merak ediliyor. Ağustos ayı itibariyle başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? sorularına yanıt arıyor.

2023 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları bazı ilçelerde başladı. Başvuru tarihleri ilçeden ilçeye değişebiliyor.

Ancak ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.







