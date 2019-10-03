Ücretsiz Film İzlenecek Sitelerin Zararları Var Mı?

Aslına bakarsanız bunların tamamı gerçeği yansıtıyor ama kısmı olarak doğru olduklarını söyleyebiliriz. İlk olarak zararlarını anlatmak ve sonrasında ise yararlarından bahsetmek gerekiyor. Çünkü zararları sanıldığı kadar fazla değil ve yararları ise dünya genelinde internet sitelerinin hepsinden fazla. Sosyal medya sitelerinde arkadaşlarınız ile görüşebilir veya resimler paylaşabilirsiniz. Ya da youtube.com üzerinden bir çok çeşitlerde videolar izleyebilirsiniz. Sitemiz üzerinden yaptığınız gibi haberler okuyabilirsiniz. Ve tabii ki film ya da dizi sitelerinden yayınların tamamını izleyebilirsiniz. Aslına bakarsanız, internet bir iletişim aracından çıkıp, hayatımızın bir parçası olmasından dolayı, nasıl ki normal hayatta bazı yerlerin tehlikeli olduğunu biliyor ve buralara gitmeden, yolumuzu değiştiriyorsak, aynısını internet üzerinden de yapmamız gerekiyor.

Zararlı Sitelerden Uzak Durun

Başta da belirttiğimiz gibi, sadece film siteleri değil, her gün kullandığınız bir siteden bile virüs kapabilirsiniz. Bunun ana nedeni girmiş olduğunuz sitenin sizin bilgisayarınıza bir şey yüklemeye çalışmasıdır. Eskiden bu olaylar çok daha kolay olurken, günümüzde ise antivirüs programları sayesinde ve tabii ki bilinçli olduğumuz için, izin vermeden bir şeyleri indirmiyoruz. Kısacası bilgisayarınıza kendiniz bir şey indirmediğiniz sürece virüs bulaşmıyor. Son bir iki yıldır özellikle yüksek ziyaretçi alan sitelerin, tarayıcılar üzerinden kripto para madenciliği yaptıklarını söyleyebiliriz. İşte bu sizin izin vermediğiniz ve ne yazık ki girmiş olduğunuz site tarafından yapılabilecek en büyük zararların başında geliyor.

Tarayıcı Üzerinden Madencilik Yapan Film Siteleri

Şüphesiz ki bu tür siteler oldukça fazladır. Türkiye'de de bunu yapan sitelerin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu belirtelim, bunu tespit etmenin çok kolay olduğunu söyleyelim. Bir siteye girdiğiniz de, site direk yavaşlıyorsa eğer, bunun iki nedeni olmaktadır. İlk neden, sitenin bulunduğu alanın yetersiz olmasından dolayı, sitenin yavaş çalışmasıdır. Bu sorun site sahibini ilgilendireceği için, bunu gerekli bir şekilde düzeltmesi gerekiyor. İkinci neden ise kripto para madenciliği yapan siteler yavaş çalışır. Bu öyle bir yavaşlık ki, direk siteye girdiğiniz de bu yavaşlığı anlarsınız. Bu tarz siteleri kullanıyorsanız veya karşılaştıysanız, yapılması gereken o siteden çıkmaktır.

Tarayıcı Üzerinden Madencilik Yapan Film Siteleri

Şüphesiz ki bu tür siteler oldukça fazladır. Türkiye'de de bunu yapan sitelerin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu belirtelim, bunu tespit etmenin çok kolay olduğunu söyleyelim. Bir siteye girdiğiniz de, site direk yavaşlıyorsa eğer, bunun iki nedeni olmaktadır. İlk neden, sitenin bulunduğu alanın yetersiz olmasından dolayı, sitenin yavaş çalışmasıdır. Bu sorun site sahibini ilgilendireceği için, bunu gerekli bir şekilde düzeltmesi gerekiyor. İkinci neden ise kripto para madenciliği yapan siteler yavaş çalışır. Bu öyle bir yavaşlık ki, direk siteye girdiğiniz de bu yavaşlığı anlarsınız. Bu tarz siteleri kullanıyorsanız veya karşılaştıysanız, yapılması gereken o siteden çıkmaktır.

Rahatsız Edici Reklamları Olan Siteler

Diğer önemli zararın ise rahatsız edici reklamlar olduğunu söyleyelim. Bu hem sizi hemde sizinle birlikte bilgisayarı veya cep telefonu ya da tablet gibi cihazları kullananları da rahatsız edecektir. En sıkıntılı olan ise pop-up yani farklı sayfa olarak açılan reklamlardır. Bu reklamlar nedeni ile film izlemek tam bir işkence haline dönmektedir. Bunu da engellemek için çeşitli tarayıcı eklentileri kullanabilir veya direk olarak o siteden çıkabilirsiniz. Evet tüm zararlarına baktığımız zaman, site yavaş çalışıyorsa ve pop-up tarzı rahatsız edici reklamlar varsa, o siteyi kullanmanıza gerek yok.

Yararlı Film İzleme Sitelerini Kullanın !

Bu tarz zararlı sitelerin sayısının çok az olduğunu da belirtelim. Ama yararlı sitelerin ise çok fazla olduğunu ve hatta binlerce kişinin bu tür siteleri sürekli kullandıklarını söyleyelim. Bu siteler sayesinde kolaylıkla aradığınız türlerde ki filmleri bularak izleyebiliyorsunuz. Film sitelerinin en önemli özellikleri arasında Türkçe dublaj yayınları geliyor. Vizyondan filmleri dahi dublajlı olarak bulup izleyebilirsiniz. Bununla birlikte tek part, partlı film izleme gibi seçenekler de bulunuyor. Eskiden filmleri yüksek görüntü kalitesinde izlemek için, film yayını yapan siteler parçalara ayırır ve bu şekilde yükleme yaparlardı. Zamanla buna gerek kalmadığı gibi, alternatif izleme seçeneği olarak halen bu tür yayınlar yapılıyor.

Yararlı Film İzleme Sitelerini Kullanın !

Bu tarz zararlı sitelerin sayısının çok az olduğunu da belirtelim. Ama yararlı sitelerin ise çok fazla olduğunu ve hatta binlerce kişinin bu tür siteleri sürekli kullandıklarını söyleyelim. Bu siteler sayesinde kolaylıkla aradığınız türlerde ki filmleri bularak izleyebiliyorsunuz. Film sitelerinin en önemli özellikleri arasında Türkçe dublaj yayınları geliyor. Vizyondan filmleri dahi dublajlı olarak bulup izleyebilirsiniz. Bununla birlikte tek part, partlı film izleme gibi seçenekler de bulunuyor. Eskiden filmleri yüksek görüntü kalitesinde izlemek için, film yayını yapan siteler parçalara ayırır ve bu şekilde yükleme yaparlardı. Zamanla buna gerek kalmadığı gibi, alternatif izleme seçeneği olarak halen bu tür yayınlar yapılıyor.

Tüm Filmleri Türkçe Dublajlı İzleyin

Film izlemenin kolaylıklarını yaşayacağınız sitelerde, rahatlıkla Türkçe dublaj filmler izleyebileceğiniz gibi, eski filmleri veya yeni yayınlanan filmleri de dublajlı olarak izleyebilirsiniz. Alt yazı seçenekleri de olduğu gibi, genel olarak bir filmin, her iki türünü de bulabiliyorsunuz. Ayrıca orijinal dillerde de bazı filmleri izlemeniz mümkün olacaktır. Bunun yanında Hint, Kore, Çin, Fransız yapımı gibi filmleri direk olarak alt yazılı seçeneklerle izleyebileceksiniz.

Full Hd Film İzleyin

İnternetten film izlemek isteyenler için, en önemli detayın yüksek görüntü kalitesi olduğunu söyleyelim. Öyle ki bir çok kişi bu sitelerden filmleri indirip, televizyon üzerinden izlemekteler. Durum böyle olunca da, görüntü kalitesinin yüksek olması oldukça büyük önem taşıyor. Hatta şimdilerde 4K ve 3D filmlerin oldukça popüler olduğunu da söyleyebiliriz. Bunları da Türkçe dublaj filmler olarak bulabilir ve rahatlıkla ister site üzerinden, isterseniz de indirerek her zaman ve her yerden izlemeye başlayabilirsiniz.

Filmleri En Keyifli Hali İle İzleyin

Bu tür etkenlerin olması yani Türkçe dublaj, full hd görüntü kalitesi, reklamsız ve zararsız siteler ile dilediğiniz gibi filmler izleyebilirsiniz. Bunu sağlayan bir çok site bulunuyor olmasından dolayı, sizlerde keyifli bir şekilde bu siteleri bulabilir ve dilediğiniz gibi Türkçe dublaj film izle keyfini, en iyi görüntü kalitesinde elde edebilirsiniz. Her anlamda dilediğiniz gibi filmin keyfini sonuna kadar çıkarabileceğiniz siteler sayesinde, sinema keyfinizi en güzel şekilde yaşamaya başlayabilirsiniz.

Ücretsiz Film İzleme Siteleri

Özellikle günümüzde paralı yayın yapan sitelerin çoğaldığını da görebiliyoruz. Hatta bir çoğunu üye de olmuş olabilirsiniz. Bu sitelere her ay ücret ödeseniz de, ne yazık ki içeriklerinin yetersiz olduğunu söyleyelim. Ancak ücretsiz sitelerde bu gibi durumlar olmamasından dolayı, istediğiniz gibi filmin tadını çıkarabiliyorsunuz. Onlarca farklı kategoriden, binlerce filmi bir arada bularak istediğiniz gibi Türkçe dublaj olarak filmlerin tamamını izlemeye başlayabilirsiniz.

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