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Ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kartlarında son dakika değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı...Tüm yetkiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devredildi

Ücretsiz ve indirimli seyahat kartları için Resmi Gazete’den yapılan açıklama ile iki yeni karar yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmelikle yürütme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verildi.

13:21 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kartlarında son dakika değişiklik
Ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kartlarında son dakika değişiklik

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle yürütme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verildi.

ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE KARARI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait araçları ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerin hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür” denildi.

GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERI İÇİN KARAR

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesi'ne İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı.

“6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup, mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen” ibaresi “verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 7’nci maddesinde yer alan “Genel Müdürlük ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. "Bu yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür” dendi.


2000 ile 2008 arasında sigorta girişi olanlara müjde geldi! Teklif Meclis'e sunuldu: Erken emeklilikte şimdi sıra 1999 sonrası çalışanlarda...
2000 ile 2008 arasında sigorta girişi olanlara müjde geldi! Teklif Meclis'e sunuldu: Erken emeklilikte şimdi sıra 1999 sonrası çalışanlarda...

EYT sonrası erken emekliliğin önünü açacak önemli bir gelişme yaşandı. EYT ile emekli olamayanların gözü kuşağı kademeli emeklilik için Meclis’te. 9 Eylül 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanların merakla beklediği kademeli emeklilik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. EYT sonrası erken emeklilik teklife göre, kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaşından başlayarak her yıl için birer yıl artırılarak ve prim günü de 6.250 ile 7.000 arasında kademelendirilecek. Peki EYT'de 1999 sonrası ne olacak? Sigorta girişi 2000 olanlara emeklilik düzenlemesi torba yasada var mı? Yeni emeklilik şartları ile kim ne zaman, kaç yaşında, kaç prim günle emekli olacak? İşe Meclis Başkanlığına sunulan 8 Eylül 1999 sonrası kademeli emeklilik kanun teklifinin detayları.

#toplu taşıma ücretsiz kartları
#resmi gazete
#Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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