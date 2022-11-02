Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, Prag’a gitti.
SİVASSPOR- SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Slavia Prag Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Eden Arena’da oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic yönetecek.
Obrenovic’in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise Dragoslav Peric olarak açıklandı.
SLAVİA PRAG SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Slavia Prag Sivasspor maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.
SLAVİA PRAG 31 PUANA YÜKSELDİ
Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Slavia Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Bohemians 1905'i 4-1 yendi. Ligde art arda 3. galibiyetini elde eden S.Prag, puanını 31'e çıkardı.
SİVASSPOR HAZIRLIKLARINI BUGÜN TAMAMLAYACAK
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı haftasında yarın Çekya ekibi Slavia Prag’a konuk olacak Sivasspor, sabah saatlerinde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde toplandı. Kırmızı-beyazlı kafile daha sonra, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı’na geçti.
Kırmızı-beyazlı takım, daha sonra özel uçakla Prag’a hareket etti. Yaklaşık 3 buçuk saat sürecek yolculuğun ardından Vaclav Havel Havalimanı’na iniş yapacak olan Sivasspor, kamp yapacağı otele yerleşecek. Sivas temsilcisi, yerel saat ile 17.00’de Eden Arena’da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.
3 EKSİK VAR
Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Clinton N’Jie ve Uğur Çiftçi yer almadı. Kırmızı-beyazlı ekibin 21 kişilik Prag kafilesinde şu isimler yer aldı:
“Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Kader Keita, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Dia Saba, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Ahmed Musa, Mustapha Yatabare, Karol Angielski.”