Özgün UEFA Avrupa Liginde 4 hafta heyecanı başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftasında heyecan yarın başlıyor. Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç oynanacak. İşte temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maç tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları: AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe,Trabzonspor - Monaco (Fransa) maç tarihleri
Uefa avrupa ligi maçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftasında B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya TSİ 19.45'te konuk olacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 22.00'de Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU MAÇ TARİHLERİ

Gruplarda 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere)

19.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe

19.45 Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz)

19.45 Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya)

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova)

22.00 PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya)

22.00 Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç)

22.00 Trabzonspor - Monaco (Fransa)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

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