Özgün ÖZET | Manchester United-Sheriff 3-0
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ÖZET | Manchester United-Sheriff: 3-0

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, konuk ettiği Moldova temsilcisi Sheriff'i Diogo Dalot, Marcus Rashford ve Cristiano Ronaldo'nun ağları sarsmasıyla 3-0 yendi ve E Grubu'nda ilk iki sıra içinde yer almayı garantiledi. Manchester United 12 puanla grubunda 2. sırada yer alıyor. Real Sociedad ise 15 puanla lider durumda bulunuyor. Manchester United-Sheriff maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi | Manchester 3-0 Sheriff (Maç Sonucu)
Manchester United Sheriff maç sonucu, özeti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Manchester United ile Moldova ekibi Sheriff kozlarını paylaştı. İngiltere'nin Manchester United takımı, konuk ettiği Moldova temsilcisi Sheriff'i Diogo Dalot, Marcus Rashford ve Cristiano Ronaldo'nun ağları sarsmasıyla 3-0 yendi ve E Grubu'nda ilk iki sıra içinde yer almayı garantiledi.

Manchester United - Sheriff maçı
Manchester United - Sheriff maçı

Ev sahibi ekipte ilk gol 44. dakikada Dalot'un ayağından geldi. Ardından 65. dakikada sahneye Rashford çıktı ve takımını 65. dakikada 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 81. dakikada ise maça nokta koyan isim Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

Manchester United puan durumu

  • Maç bu golle beraber 3-0 sona ererken UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Manchester United 12 puanla grubunda 2. sırada yer alıyor. Real Sociedad ise 15 puanla lider durumda bulunuyor.

Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile arasında yaşanan sorunun çözülmesinin ardından hafta içi takımla antrenmanlara alınan Portekizli yıldız Ronaldo, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca süre aldı.

UEFA Avrupa Ligi sonuçları

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  1. Sturm Graz (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0
  2. Manchester United (İngiltere) - Sheriff (Moldova): 3-0
  3. Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Sociedad (İspanya): 0-2
  4. HJK Helsinki (Finlandiya) - Roma (İtalya): 1-2
  5. Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1
  6. Nantes (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1
  7. Kızılyıldız (Sırbistan) - Trabzonspor: 2-1
  8. Ferencvaros (Macaristan) - Monaco (Fransa): 1-1

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