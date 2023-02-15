UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund bu akşam evinde Chelsea’yi konuk ediyor. Signal Iduna Park’da oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Borussia Dortmund ve Chelsea Avrupa kupasında ilk kez karşı karşıya gelecek. İngiliz takımlarıyla oynadığı son 10 Avrupa kupası maçını kazanamayan ev sahibi ekip Borussia Dortmund bu akşam galibiyete ulaşarak çeyrek final için önemli bir avantaj elde etme peşinde olacak. Peki Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri.