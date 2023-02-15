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UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?
Fenerbahçe’nin de mücadele ettiği Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak 8 maç ile başlayacak. Ajax ile Union Berlin arasındaki karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.
20.45 Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)
20.45 Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
20.45 Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)
23.00 Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)
23.00 Sevilla (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)