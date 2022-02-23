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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar kimdir? Kaç yaşında?

Geçtiğimiz saatlerde Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya- Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Basın konuşmasında "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir." ifadelerini kulanan Bodbar kimdir ve kaç yaşında? İşte merak edilen bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar kimdir? Kaç yaşında?
​Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar

Yapmış olduğu basın açıklamalarıyla gündeme oturan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodbar “Dışişleri Bakanımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda konuşacak. Diplomasi yolu işe yaramazsa en etkili yol yaptırım yolu. Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararını, ABD ve İngiltere'nin yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya'nın saldırganlığı arttıkça yaptırımların artmasını diliyoruz. Biz Ukraynalılar bölgedeki güvenlik sorununa çözüm bulmak için kolektif çözüm bulmaktan yanayız. Özellikle bölgedeki güvenlik durumunu çözmek için Ukrayna, BM Daimi üyeleri, Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir görüşme talep ettik." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar kimdir? kaç yaşında?

20 Eylül 1976 tarihinde doğan Bodnar, Ukrayna’nın Ternopil İli, Kozivskıy İlçesi, Olesıne köyünde dünyay geldi. 1998 yılında Lviv Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1999 senesinde Hollanda Clingendael Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde Avrupa Entegrasyonu eğitim aldı. 2003 senesinde Lviv Milli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar

Çalıştığı yerler

  • 1998-2000 – Ataşe, Üçüncü Katip, İkinci Katip, Balkan Ülkeleri Daire Başkanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.
  • 2000-2004 – Üçüncü Katip, İkinci Katip, Ukrayna Rusya Federasyonu Büyükelçiliği (Moskova).
  • 2004-2006 – Türkiye ve Doğu Kafkasya Ülkeleri Daire Başkan V., Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.
  • 2006-2010 – Başkatip, Müsteşar, Ukrayna Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği / (Varşov).
  • 2010-2012 – İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı (Doğu ve Kuzey Avrupa ülkeleri), Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.
  • 2013-2015 – Elçi Müsteşar, Ukrayna Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Türkiye Cumhuriyeti (Ankara).
  • 2015-2017 – Ukrayna İstanbul Başkonsolosu - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Temsilcisi (İstanbul).
  • Şubat-Kasım 2017 – İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdür V. (Türkiye dahil), Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.
  • Kasım 2017-Ekim 2021 – Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı.
  • Ekim 2021 itibariyle Ukrayna’nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Ankara Büyükelçisi.

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar​: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunu destekliyoruz
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu. Vasyl Bodnar 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara buluculuk teklifini destekliyoruz. Sorunu siyasi yoldan çözmemize yardımcı olacaktır' ifadelerini kullandı.

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