Ülke Puanı sıralamamız yükseldi: Türkiye kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 4 temsilcimiz dün akşam 3. hafta maçlarında rakipleriyle karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Başakşehir’in mücadele verdiği geceden 2 mağlubiyet 1 beraberlik 1 galibiyet çıktı. Trabzonspor Monaco karşısında 3-1 kaybederken, Fenerbahçe rakibi AEK karşısında 2-0’lık skor elde etti. Sivasspor ise Ballkani karşısında 4-3 kaybetti. Başakşehir deplasmanda Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçlarla ülke puanı sıralamamız artmış oldu. Peki Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte detaylar.

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