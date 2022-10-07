Ülke Puanı sıralamamız yükseldi: Türkiye kaçıncı sırada?

Dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Başakşehir’in beraberliği ülke puanı sıralamasında yükselişe geçmemizi sağladı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI?
13 - Çekya: 27 bin 550
14 - İsviçre: 27 bin 425
15 - Ukrayna: 26 bin 900
16 - Rusya: 26 bin 215
17 - Danimarka: 25 bin 825
18 - Türkiye: 25 bin 700
19 - Hırvatistan: 25 bin 150
20 - Yunanistan: 24 bin 725
21 - İsrail: 23 bin 500
Listenin tamamı ise şu şekilde;