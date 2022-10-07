Özgün Ülke Puanı sıralamamız yükseldi Türkiye kaçıncı sırada?
ÖZGÜN HABERLER

Ülke Puanı sıralamamız yükseldi: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 4 temsilcimiz dün akşam 3. hafta maçlarında rakipleriyle karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Başakşehir’in mücadele verdiği geceden 2 mağlubiyet 1 beraberlik 1 galibiyet çıktı. Trabzonspor Monaco karşısında 3-1 kaybederken, Fenerbahçe rakibi AEK karşısında 2-0’lık skor elde etti. Sivasspor ise Ballkani karşısında 4-3 kaybetti. Başakşehir deplasmanda Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçlarla ülke puanı sıralamamız artmış oldu. Peki Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülke Puanı sıralamamız yükseldi: Türkiye kaçıncı sırada?
Ülke puanı sıralaması

Dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Başakşehir’in beraberliği ülke puanı sıralamasında yükselişe geçmemizi sağladı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum…

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI?

13 - Çekya: 27 bin 550

14 - İsviçre: 27 bin 425

15 - Ukrayna: 26 bin 900

16 - Rusya: 26 bin 215

17 - Danimarka: 25 bin 825

18 - Türkiye: 25 bin 700

19 - Hırvatistan: 25 bin 150

20 - Yunanistan: 24 bin 725

21 - İsrail: 23 bin 500

Listenin tamamı ise şu şekilde;

Son dakika: A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu
ÖZGÜN
Son dakika: A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu
Mevlit Kandili sevinci

Mevlit Kandili sevinci

Peygamber Efendimizin doğum günü bu gece kutlanacak.
Şırnakta geziciler keşfetti

Şırnak'ta geziciler keşfetti

Doğa harikası kanyonu görenler hayran kalıyor.
Yeni yabancı kaydı yapılmayacak

Yeni yabancı kaydı yapılmayacak

Bakan Soylu ikamet izinleri kapanan ilçeleri açıkladı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
12 madde daha kabul edildi

12 madde daha kabul edildi

​İnternet haberciliğinde yeni dönem...

​'Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için geliyor'

​Altılı masada bir çatlak daha: Büyük ortaktan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi.

Savcı 12 sanık için hapis 91 sanık için beraat talep etti.

18 terörist etkisiz hale getirildi.

​İkna etmek için ayağına kadar gitmişti: ABD'yi şaşırtan karar.

İstanbul ve 18 il için sarı kodlu uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.